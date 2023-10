Entusiastas da astronomia antecipam o eclipse lunar parcial de outubro de 2023

Os entusiastas do céu em todo o mundo aguardam ansiosamente o próximo eclipse lunar parcial agendado para 28 de outubro de 2023. Após um eclipse lunar penumbral no início do ano, este evento celestial promete cativar e surpreender os observadores. Os eclipses lunares fascinam os humanos há séculos e continuam a ter um significado espiritual em várias culturas.

Astrônomos e cientistas também observam de perto os eclipses lunares para obter informações sobre o sistema Terra-Lua e compreender a interação entre a superfície lunar e a atmosfera da Terra. Esses eventos oferecem uma exibição celestial única e impressionante, ansiosamente aguardada pelos observadores de estrelas e entusiastas da astronomia.

O Eclipse Lunar de outubro de 2023 começará às 11h31 em Nova Delhi e terminará às 3h36 do dia 29 de outubro. Durante esse período, um eclipse lunar parcial ocorrerá à medida que a lua se move através da sombra da Terra. O eclipse será visível em várias regiões, incluindo Ásia, Rússia, África, Américas, Europa, Antártica e Oceania.

Em Nova Delhi, os observadores podem testemunhar o eclipse no céu do sudoeste. No seu máximo, a lua estará posicionada 62° acima do horizonte. Na Índia, o eclipse máximo deverá ocorrer às 1h45, com aproximadamente 12% da superfície lunar imersa na sombra.

Para experimentar a magia de um eclipse lunar parcial, os entusiastas da astronomia precisam simplesmente sair e olhar para o céu. Eles serão capazes de observar as mudanças graduais na aparência e matiz da lua durante o eclipse.

O Eclipse Lunar Parcial de outubro de 2023 promete ser um evento verdadeiramente espetacular, proporcionando uma oportunidade única de se maravilhar com as maravilhas do nosso universo. Quer você seja um observador experiente ou um entusiasta casual do céu, não perca a chance de testemunhar esta fascinante exibição celestial.

