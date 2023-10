O próximo eclipse lunar de 2023 na Índia: um alinhamento celestial

Um fascinante evento celestial deverá cativar os entusiastas do céu na Índia no próximo ano. Em 28 de outubro de 2023, um Eclipse Lunar, também conhecido como Chandra Grahan, enfeitará o céu noturno. Durante um Eclipse Lunar, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, resultando no alinhamento dos três corpos celestes. Este alinhamento pode levar a dois tipos de eclipses: um eclipse lunar total e um eclipse lunar parcial.

Durante um eclipse lunar total, a lua inteira é engolfada pela sombra umbral da Terra. Por outro lado, um eclipse lunar parcial ocorre quando apenas uma parte da Lua fica sob a sombra da Terra. O próximo Eclipse Lunar na Índia é classificado como um eclipse lunar parcial.

Para aqueles ansiosos por testemunhar este espetáculo celestial, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Eclipse Lunar em 2023.

Tempo e visibilidade

O eclipse lunar parcial está programado para começar no sábado, 28 de outubro, e se estender até domingo, 29 de outubro. O eclipse será visível de todas as partes da Índia por volta da meia-noite. Além disso, regiões do Oceano Pacífico Ocidental, Austrália, Ásia, Europa, África, leste da América do Sul, nordeste da América do Norte, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico Sul também terão a oportunidade de observar este evento fascinante.

Na Índia, o eclipse começará aproximadamente às 11h31 e atingirá seu pico entre 1h05 e 2h24 no domingo, 29 de outubro.

Como Assistir ao Eclipse Lunar

Ao contrário de um eclipse solar, um eclipse lunar pode ser observado com segurança a olho nu. No entanto, o uso de binóculos ou telescópio pode melhorar a experiência e revelar detalhes mais intrincados, como o tom avermelhado da lua.

Para garantir a melhor visualização, os especialistas recomendam encontrar um local escuro, longe da influência de luzes fortes. Isso permitirá que você aprecie plenamente o evento celestial e maravilhe-se com a beleza da Lua ao entrar na sombra umbral da Terra.

FAQ:

P: O que é um Eclipse Lunar?

R: Um Eclipse Lunar ocorre durante a lua cheia, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, resultando no alinhamento de todos os três corpos celestes.

P: Quando ocorrerá o Eclipse Lunar de 2023 na Índia?

R: O Eclipse Lunar de 2023 ocorrerá de 28 a 29 de outubro na Índia.

P: Como posso assistir ao Eclipse Lunar?

R: O Eclipse Lunar pode ser observado com segurança a olho nu. Recomenda-se encontrar um local escuro, longe de luzes fortes, para obter a melhor experiência de visualização. Usar binóculos ou telescópio pode melhorar a experiência.