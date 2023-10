Novo título: O que esperar do próximo eclipse lunar parcial em outubro de 2023

Entusiastas celestiais de todo o mundo podem antecipar um espetáculo encantador este mês, à medida que o segundo eclipse de outubro se aproxima. Na sexta-feira, 28 de outubro, um eclipse lunar parcial será visível para observadores em várias partes do mundo.

Durante um eclipse lunar, a Terra se alinha entre o Sol e a Lua, lançando uma sombra na superfície lunar. Embora os eclipses lunares normalmente ocorram durante a lua cheia, eles não acontecem durante todas as luas cheias.

De acordo com especialistas da Space.com, o último eclipse lunar de 2023 começará às 2h01 EDT (1801 GMT) do dia 28 de outubro. Este fenômeno celestial será observável de todos os cantos da Índia, especialmente por volta da meia-noite.

A duração do eclipse deverá durar aproximadamente uma hora e 19 minutos. No entanto, o eclipse lunar parcial não se limitará a uma região específica. Partes da Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e até Antártica poderão testemunhar diferentes estágios do eclipse.

Este evento único promete cativar e maravilhar os observadores de todo o mundo, proporcionando uma experiência compartilhada para entusiastas celestiais em todo o mundo.

Esteja você na Europa, Ásia, Austrália ou qualquer outra parte do mundo, você pode aguardar ansiosamente uma visão de perto da lua durante o eclipse lunar parcial.

Perguntas frequentes

P: Quando ocorrerá o eclipse lunar parcial?

R: O eclipse lunar parcial está programado para acontecer na sexta-feira, 28 de outubro de 2023.

P: A que horas começará o eclipse?

R: O eclipse começará às 2h01 EDT (1801 GMT).

P: Onde o eclipse pode ser visto?

R: O eclipse será visível em várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártida.

P: Quanto tempo durará o eclipse?

R: Espera-se que o eclipse lunar parcial dure aproximadamente uma hora e 19 minutos.