Novo título: Explorando os mistérios de um eclipse lunar em 2023

Os eclipses lunares sempre fascinaram pessoas de todas as idades, evocando uma sensação de admiração e admiração. Em 2023, ocorrerá um evento celestial conhecido como Chandra Grahan ou Eclipse Lunar, que chamará a atenção dos entusiastas da astronomia em todo o mundo. Durante um eclipse lunar, a Terra passa entre o Sol e a Lua, lançando sua sombra na superfície lunar. Este fenômeno só pode ocorrer durante a lua cheia, quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham em linha reta.

Chandra Grahan 2023: Eclipse Lunar, Data e hora

O eclipse lunar parcial está programado para começar no sábado, 28 de outubro, continuando até as primeiras horas do domingo, 29 de outubro. À medida que a Lua cai na sombra da penumbra da Terra em 28 de outubro, mais tarde ela entrará na região mais escura conhecida como umbra.

Calendário de Chandra Grahan 2023: O eclipse lunar será visto na Índia?

Sim, este eclipse lunar será visível na Índia e em todo o continente asiático. De acordo com a agência espacial americana NASA, a Índia oferece excelentes oportunidades de visualização deste evento celestial.

Chandra Grahan 2023: Onde mais o Eclipse Lunar será visível?

Além da Índia, o eclipse lunar também será visível em todo o Hemisfério Oriental, incluindo áreas da África, Europa, Ásia e Austrália. Contudo, os observadores nos Estados Unidos da América não terão a oportunidade de testemunhar este espectáculo. Algumas regiões do Brasil na América do Sul podem experimentar o eclipse durante o nascer da lua.

Eclipse Lunar 2023: Chandra Grahan 2023 Hora Sutak Kaal

O período sutak, considerado com duração aproximada de 9 horas, começará às 04h06 do sábado, 28 de outubro, e terminará às 02h22 do domingo, 29 de outubro.

Chandra Grahan 2023, Eclipse Lunar: Sharad Purnima tithi, data e hora

O Purnima tithi, simbolizando a lua cheia, começará às 04h15 no sábado, 28 de outubro, e terminará às 01h52 no domingo, 29 de outubro.

O que é um eclipse lunar?

Os eclipses lunares são eventos celestes comuns que podem ser observados em várias partes da Terra. Eles consistem em duas fases principais: o eclipse penumbral e o eclipse umbral. O eclipse penumbral é o estágio inicial quando a Lua entra na sombra penumbral da Terra, causando um efeito sutil de escurecimento. O eclipse umbral é a fase mais dramática, durante a qual a Lua entra na sombra umbral da Terra. À medida que avança mais profundamente na sombra, a Lua pode escurecer e adquirir tons de vermelho, laranja ou marrom – um fenômeno muitas vezes referido como “lua de sangue”. Esta coloração impressionante é o resultado da dispersão da luz solar pela atmosfera da Terra, permitindo que apenas comprimentos de onda de luz mais longos alcancem e iluminem a Lua.

Eclipse Lunar 2023: É seguro ver o Chandra Grahan?

Ao contrário dos eclipses solares que requerem proteção especial para os olhos, os eclipses lunares são seguros para serem observados a olho nu. Binóculos ou telescópio podem melhorar a experiência, proporcionando uma visão mais próxima. Vale ressaltar que o aparecimento e a duração de um eclipse lunar podem variar de um evento para outro, dependendo da posição da Lua em sua órbita e da orientação da Terra.