Uma nova perspectiva sobre a missão Lucy da NASA: utilizando dados infravermelhos para explorar asteróides

A missão Lucy da NASA atingiu hoje um marco significativo com o seu primeiro encontro com um asteróide enquanto a sonda viaja em direção à órbita de Júpiter. Este encontro servirá de teste aos sistemas e procedimentos da missão. No entanto, antes de chegar ao seu destino, os investigadores usaram dados infravermelhos do Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) da NASA para refinar a nossa compreensão do tamanho do asteroide e da refletividade da superfície.

O principal cinturão de asteróides, situado entre Marte e Júpiter, é o lar de vários asteróides, incluindo aquele pelo qual Lucy está programada para passar. O estudo destes asteróides fornece informações valiosas sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. Ao utilizar dados de 13 anos do WISE, os cientistas conseguiram calcular estimativas atualizadas para o tamanho e o albedo do asteróide. Albedo refere-se à medição da refletividade de um objeto celeste.

Este novo estudo, publicado no Astrophysical Journal Letters, demonstra o valor das observações fortuitas. Em 2010, o WISE escaneou involuntariamente o asteroide durante a sua missão principal, embora o seu objetivo principal fosse mapear todo o céu em luz infravermelha. Embora o sinal do asteróide fosse inicialmente demasiado fraco para ser detectado, os investigadores empregaram algoritmos sofisticados para empilhar múltiplas exposições e revelar o fraco sinal infravermelho do asteróide.

A análise das observações do WISE não só refinou o tamanho do asteróide, estimado em cerca de XNUMX metros de diâmetro, mas também lançou luz sobre o seu albedo, sugerindo que pertence à categoria rochosa (tipo S). Estas descobertas contribuem para a nossa compreensão dos objetos próximos da Terra e das suas características.

A missão Lucy da NASA visa explorar os asteróides troianos, um grupo de pequenos corpos que orbitam Júpiter. Este encontro com o asteróide durante a sua viagem serve como um treino prático para a missão, ajudando os cientistas a aperfeiçoar os seus métodos para estudar estes antigos remanescentes do início do Sistema Solar.

FAQ:

P: O que é albedo?

R: Albedo refere-se à medição da refletividade de um objeto. Neste caso, ajuda a determinar o brilho da superfície do asteróide.

P: Qual é o principal cinturão de asteróides?

R: O cinturão principal de asteróides é uma região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter que contém um grande número de asteróides.

P: Quais são os asteróides troianos?

R: Os asteróides troianos são um grupo de pequenos corpos celestes que partilham a órbita de Júpiter e que se acredita serem remanescentes do início do sistema solar.

Fonte: NASA/JPL-Caltech