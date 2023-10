A Era Espacial está deixando sua marca na atmosfera da Terra

Um estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revela que a Era Espacial está a ter um impacto na atmosfera da Terra. Os pesquisadores encontraram quantidades significativas de metais em aerossóis na atmosfera, provavelmente devido ao número crescente de lançamentos e retornos de espaçonaves e satélites. Esta presença de metal está alterando a química atmosférica, afetando potencialmente a camada de ozônio e o clima.

Liderada por Dan Murphy, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a equipe de pesquisa descobriu mais de 20 elementos em proporções que correspondem às usadas em ligas de naves espaciais. Eles observaram que a massa de certos metais, como o lítio, o alumínio, o cobre e o chumbo, provenientes da reentrada da nave espacial, excedia em muito as concentrações destes metais encontrados na poeira cósmica natural. Surpreendentemente, quase 10% das grandes partículas de ácido sulfúrico, que ajudam a proteger e amortecer a camada de ozono, continham alumínio e outros metais de naves espaciais.

Os cientistas estimam que até 2030, até mais 50,000 mil satélites poderão chegar à órbita. Isto significa que, nas próximas décadas, até metade das partículas de ácido sulfúrico estratosférico poderão conter metais provenientes da reentrada. Os efeitos disso na atmosfera, na camada de ozônio e na vida na Terra ainda são desconhecidos.

Estudar a estratosfera é um desafio, pois é uma região onde não vivem humanos. Apenas os voos mais altos entram nesta região por um curto período de tempo. No entanto, como parte do Programa de Ciência Aerotransportada da NASA, os cientistas utilizam aviões de pesquisa para coletar amostras da estratosfera. Os instrumentos são fixados ao cone do nariz para garantir que o ar amostrado seja fresco e intacto.

A estratosfera é uma camada estável e aparentemente calma da atmosfera. É também o lar da camada de ozônio, um componente crucial para proteger a vida na Terra da radiação ultravioleta prejudicial. Ao longo das últimas décadas, a camada de ozono tem estado sob ameaça, mas têm sido feitos esforços globais coordenados para a reparar e reabastecer.

O crescente número de lançamentos e retornos espaciais é responsável pela introdução de mais metais na estratosfera. À medida que os foguetes são lançados e os satélites são implantados, deixam para trás um rasto de partículas metálicas que têm o potencial de impactar a atmosfera de formas que os cientistas ainda estão a tentar compreender.

Em conclusão, o estudo destaca a necessidade de mais pesquisas para determinar as consequências exatas da Era Espacial na atmosfera da Terra. As descobertas sugerem que a presença crescente de metais provenientes de naves espaciais e satélites pode ter implicações para o clima, a camada de ozono e a habitabilidade geral do nosso planeta.

