A superlua final de 2023: um evento celestial espetacular

O ano de 2023 foi notável para os observadores do céu, oferecendo uma série de eventos celestiais de tirar o fôlego. De uma rara superlua dupla a uma magnífica chuva de meteoros Perseidas, os entusiastas da observação de estrelas foram presenteados com uma extravagância visual. Agora, prepare-se para o grande final, pois a última superlua de 2023 enfeitará os céus na quinta-feira, 28 de setembro, e na sexta-feira, 29 de setembro.

As superluas, caracterizadas pela sua proximidade com a Terra, ocorrem quando a Lua está no perigeu ou perto dele, o ponto mais próximo do nosso planeta. No perigeu total, a lua está a aproximadamente 225,804 milhas (363,396 km) de distância da Terra. Durante uma superlua, a lua cheia parece um terço mais brilhante e até 14% maior do que o normal, irradiando um brilho cativante por todo o céu noturno.

Esta superlua final, conhecida como “Lua da Colheita” no hemisfério norte, coincide com o equinócio de setembro. Nos tempos antigos, quando as colheitas eram colhidas manualmente, a Lua da Colheita fornecia luz adicional para completar a colheita antes do inverno. A sua luminosidade ajudou a iluminar o entardecer após o pôr do sol, prolongando preciosas horas de trabalho.

A superlua atingirá seu brilho máximo às 09h57 UTC (ou 05h57 EST) na sexta-feira, 29 de setembro. Para observadores no hemisfério ocidental, o melhor horário de visualização será nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, antes que a lua se ponha. o Oeste. No hemisfério oriental, a noite de sexta-feira será a oportunidade ideal para testemunhar o nascer da lua.

Para apreciar plenamente o esplendor da superlua, é aconselhável encontrar um local com o mínimo de poluição luminosa e céu limpo. A ilusão de ótica que ocorre quando a lua está perto do horizonte durante o seu nascer ou pôr-do-sol cria um efeito visual impressionante, fazendo-a parecer maior em comparação com os objetos circundantes.

Embora 2023 apresente uma série excepcional de superluas, o próximo ano oferecerá apenas duas oportunidades para testemunhar esses fenômenos celestes cativantes – uma em 18 de setembro e outra em 17 de outubro. do nosso companheiro celestial.

