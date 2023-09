SpaceX tentará quebrar recorde no 17º voo com Falcon 9 Booster

A SpaceX está preparada para ultrapassar os limites da reutilização de boosters com o lançamento de um foguete Falcon 9 usando um booster de primeiro estágio que fará seu 17º vôo. A missão, conhecida como Starlink 6-17, está programada para decolar da plataforma 40 do Cabo Canaveral às 10h47 EDT.

O booster em questão, número de série 1060, fará história ao completar seu 17º voo. A SpaceX alcançou um marco importante no início deste ano, quando certificou sua frota de propulsores de primeiro estágio do Falcon 9 para até 20 voos, e este lançamento a aproximará um passo desse objetivo.

Voado originalmente em junho de 2020 para implantar o satélite GPS 3-3 para a Força Espacial dos EUA, este impulsionador tem sido usado desde então para várias missões, incluindo o Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 e Transporter- 6 missões, além de entregar 11 cargas Starlink.

No entanto, o lançamento enfrenta desafios relacionados ao clima. Os meteorologistas da Força Espacial estão monitorando uma frente climática perto da costa espacial da Flórida, junto com uma tempestade se formando no Atlântico. A previsão prevê 60 por cento de chance de tempo aceitável para o lançamento, com a principal preocupação sendo uma violação da regra das nuvens cúmulos. Se o lançamento for adiado por um dia, as condições poderão piorar, com apenas 30% de chance de um clima aceitável.

Esta missão também marcará o 20º lançamento dos mini satélites V2 Starlink, que oferecem maior tamanho e quatro vezes mais largura de banda em comparação com as versões anteriores. Originalmente, os satélites V2 Starlink de tamanho real deveriam ser lançados usando o veículo Starship da SpaceX. No entanto, o atraso na estreia da Starship levou a SpaceX a criar uma versão condensada dos satélites a serem lançados no Falcon 9.

Concluindo, a SpaceX está preparada para fazer história ao tentar um 17º voo recorde com seu impulsionador Falcon 9. Esta conquista destaca o compromisso da empresa com a reutilização na exploração espacial e estabelece as bases para futuras missões utilizando o seu veículo Starship totalmente reutilizável.

Definições:

– Reutilização do booster: A capacidade de reutilizar o booster do primeiro estágio de um foguete para vários lançamentos.

– Falcon 9: veículo de lançamento orbital de dois estágios da SpaceX capaz de entregar cargas úteis em órbita.

– Starlink: constelação de internet via satélite da SpaceX projetada para fornecer cobertura global de banda larga.

