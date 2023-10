SpaceX Falcon 9 lança com sucesso 21 satélites Starlink da Base da Força Espacial de Vandenberg

Esta manhã, um foguete SpaceX Falcon 9 decolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, colocando com sucesso 21 satélites Starlink em órbita. Este lançamento marca a primeira de duas missões de entrega Starlink planejadas para o dia.

O foguete Falcon 9, movido por nove motores Merlin 1D, decolou às 1h23 PDT. Após a decolagem do Complexo de Lançamento Espacial 4 Leste (SLC-4E), o foguete embarcou em uma trajetória sudeste. Este lançamento é notável por ser a 22ª missão realizada pela SpaceX na Costa Oeste este ano, bem como o 75º lançamento orbital de 2023 da empresa.

Um aspecto digno de nota desta missão é a reutilização do booster do primeiro estágio. Este reforço específico completou 16 voos, tendo sido anteriormente empregado em missões como Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 e muito mais. Após a fase de queima principal, que durou aproximadamente dois minutos e meio, o primeiro estágio pousou com sucesso no navio drone chamado 'Claro que ainda te amo' no Oceano Pacífico.

A implantação dos 21 satélites V2 Mini Starlink está programada para ocorrer cerca de uma hora após o lançamento. Esses satélites são a próxima geração de espaçonaves Starlink, equipadas com antenas atualizadas e painéis solares maiores. Comparados aos seus antecessores, os satélites V2 Mini têm capacidade para fornecer quatro vezes mais largura de banda. O lançamento de hoje marca a 28ª vez que o modelo V2 Mini é utilizado desde o seu lançamento no início deste ano.

Além deste lançamento, outro foguete Falcon 9 deve decolar ainda hoje da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Esta missão transportará uma carga recorde de 23 satélites V2 Mini Starlink, o maior número a ser implantado em uma única missão.

É evidente que a SpaceX continua a fazer progressos significativos na sua constelação de satélites Starlink, expandindo ainda mais a sua cobertura global de banda larga e abrindo caminho para uma melhor conectividade à Internet em todo o mundo.

Definições:

– Falcon 9: Um foguete orbital de dois estágios desenvolvido e fabricado pela SpaceX para o transporte de satélites e espaçonaves ao espaço.

– Starlink: Uma constelação de internet via satélite que está sendo construída pela SpaceX e fornece cobertura global de banda larga.

– Base da Força Espacial de Vandenberg: Base da Força Espacial dos Estados Unidos localizada a noroeste de Lompoc, Califórnia.

– Lançamento orbital: O processo de enviar um foguete ou espaçonave em órbita ao redor de um corpo celeste.

