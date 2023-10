Assentamento de Larvas de Coral: Compreendendo o Papel dos Microorganismos

Os esforços de restauração dos recifes dependem fortemente do sucesso do assentamento de larvas de corais, mas com as crescentes perturbações causadas pelas perturbações relacionadas com as alterações climáticas, conseguir um assentamento fiável em condições de aquicultura tornou-se um desafio. No entanto, um estudo recente conduzido por pesquisadores teve como objetivo investigar o papel dos microrganismos no assentamento de larvas de corais.

O estudo concentrou-se no assentamento de larvas da espécie de coral Acropora tenuis, que foram expostas a biofilmes microbianos cultivados em diferentes condições. A composição da comunidade de biofilme foi analisada utilizando técnicas de sequenciamento genético. Os pesquisadores descobriram que diversas comunidades de biofilme estavam correlacionadas com um forte assentamento larval. Táxons específicos, como Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. não atribuído. (Gammaproteobacteria) e Pseudovibrio denitrificans foram associadas a alta colonização. Por outro lado, táxons intimamente relacionados com Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, bem como diversas diatomáceas e algas marrons foram associados à baixa povoação.

O estudo também revelou a presença de nós específicos na rede microbiana que facilitaram as conexões entre comunidades de assentamento baixo e alto. Esta informação fornece insights sobre os mecanismos de assembleia comunitária que impulsionam o assentamento.

Melhorar o assentamento de larvas de corais na aquicultura é crucial para programas de restauração de recifes. Ao compreender os táxons microbianos específicos associados aos biofilmes indutores de assentamento, os pesquisadores podem desenvolver estratégias para melhorar o assentamento de larvas de corais e, em última análise, apoiar a sobrevivência a longo prazo dos recifes de coral.

A aquicultura de corais desempenha um papel significativo nos esforços de restauração em grande escala. Envolve o cultivo de corais em aquários especializados, o que pode ser conseguido através de propagação assexuada ou sexuada. A propagação sexual, em particular, oferece benefícios como diversidade genética e redução de danos às colónias de corais adultos. No entanto, a compreensão dos sinais ambientais necessários para o assentamento e metamorfose larval ainda é limitada.

Pesquisas anteriores mostraram que algas coralinas crustosas (CCA) e seus biofilmes microbianos associados podem desencadear a colonização em várias espécies de invertebrados marinhos. Experimentos de escolha de larvas com biofilmes associados ao CCA indicaram táxons microbianos específicos que influenciam o assentamento. Por exemplo, foi demonstrado que certas espécies bacterianas e compostos orgânicos como o tetrabromopirrol (TBP) induzem metamorfose em larvas de coral. No entanto, os táxons ou metabólitos microbianos específicos envolvidos no recrutamento de larvas de corais ainda não são bem conhecidos.

Este estudo utilizou experimentos de escolha de assentamento e abordagens moleculares para analisar as comunidades microbianas associadas ao assentamento de larvas de corais. Os pesquisadores caracterizaram os biofilmes microbianos usando sequenciamento genético e construíram redes de co-ocorrência para compreender a estrutura das comunidades microbianas que se correlacionavam com diferentes níveis de assentamento. Através desta análise, identificaram táxons microbianos chave que eram parte integrante dos biofilmes indutores de assentamento e serviram como ligações entre módulos dentro da rede.

No geral, este estudo fornece informações valiosas sobre as interações microbianas com larvas de corais e seu papel no assentamento. Os táxons microbianos identificados associados a assentamentos elevados têm o potencial de melhorar a aquicultura de corais para esforços de restauração de recifes.

