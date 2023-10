Revelada a causa do maior evento sísmico em Marte: insights de um estudo liderado pelo Reino Unido

Um estudo recente liderado pela Universidade de Oxford lançou luz sobre a provável causa do maior evento sísmico já registrado em Marte. O terremoto de magnitude 4.7 foi detectado pela sonda InSight da NASA em 4 de maio de 2020, e as vibrações resultantes reverberaram pelo planeta durante seis horas. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o evento sísmico foi causado pelo impacto de um meteorito, já que tremores semelhantes ocorreram no passado devido a tais impactos. No entanto, uma extensa pesquisa na superfície de Marte, cobrindo 144 milhões de quilómetros quadrados, não conseguiu revelar quaisquer sinais de uma nova cratera.

Publicados na revista Geophysical Research Letters, os resultados da investigação indicam que Marte é mais sismicamente ativo do que se pensava anteriormente. O pesquisador principal, Dr. Benjamin Fernando, sugere que o evento foi provavelmente causado pela liberação de estresse na crosta de Marte, já que o planeta carece de placas tectônicas ativas. Ele explica que estas tensões acumularam-se ao longo de milhares de milhões de anos devido ao arrefecimento e ao encolhimento de diferentes partes do planeta a taxas variadas. Os resultados do estudo contribuem para uma compreensão mais profunda destas tensões e podem ajudar a identificar regiões mais seguras para futuros esforços de colonização humana.

A colaboração envolvida nesta investigação foi significativa, com agências espaciais e cientistas de todo o mundo a contribuir com os seus conhecimentos. A Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Nacional Chinesa, a Organização de Investigação Espacial Indiana e a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos ofereceram a utilização dos seus satélites, marcando uma colaboração inédita entre todas as missões em órbita de Marte para um projecto singular. Este esforço foi liderado pelo Dr. Fernando da Universidade de Oxford e é visto como um modelo para futuras colaborações internacionais no espaço profundo.

Embora o módulo de pouso InSight tenha ficado offline em dezembro de 2020, este evento sísmico foi um dos últimos registrados pela espaçonave depois de mais de quatro anos em Marte. O conhecimento adquirido com estes eventos sísmicos contribui para a nossa compreensão da geologia de Marte e fornece informações valiosas para possíveis esforços futuros de exploração e colonização.

Fontes: Cartas de Pesquisa Geofísica, Universidade de Oxford