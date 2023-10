Astronautas da Roscosmos concluem caminhada espacial com sucesso, apesar dos desafios

Os cosmonautas da Roscosmos, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, completaram com sucesso uma caminhada espacial em 25 de outubro, apesar de encontrarem um vazamento de refrigerante e problemas parciais de implantação da vela solar. A missão de 7 horas e 41 minutos envolveu tarefas importantes como a inspeção do radiador do módulo Nauka e a liberação de um nanossatélite.

Durante a caminhada no espaço, Kononenko e Chub inspecionaram cuidadosamente e fotografaram um radiador de reserva externo no módulo Nauka. Eles isolaram o radiador do sistema de refrigeração, mas durante a inspeção, uma bolha de líquido refrigerante foi liberada no local do vazamento. Os dedicados cosmonautas tiveram que limpar seus trajes antes de continuar a missão.

Além da inspeção do radiador, os cosmonautas lançaram um nanossatélite para testar a tecnologia da vela solar. No entanto, a vela solar do nanossatélite não foi totalmente implantada. Os cosmonautas também instalaram um sistema sintético de comunicação por radar, embora um dos painéis do sistema de radar não tenha sido totalmente implantado durante a caminhada espacial.

Após a caminhada no espaço, Kononenko e Chub seguiram os procedimentos pós-caminhada no espaço, inspecionando seus trajes e ferramentas em busca de sinais de refrigerante e limpando-os conforme necessário. Esta precaução visa minimizar a introdução de contaminantes no ambiente da estação espacial. A atmosfera dentro da estação passará por filtração adicional para remover quaisquer vestígios remanescentes de contaminantes.

Apesar dos desafios enfrentados durante a caminhada espacial, a missão foi considerada um sucesso. Oleg Kononenko, com um total de seis caminhadas espaciais, mostrou sua experiência, enquanto Nikolai Chub completou sua primeira caminhada espacial. Esta missão marcou a 268ª caminhada espacial dedicada à montagem, manutenção e atualizações de estações espaciais.

A próxima caminhada espacial marcada para segunda-feira, 30 de outubro, envolve os astronautas da NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli. Eles conduzirão uma caminhada espacial para remover uma caixa eletrônica defeituosa de um suporte de antena de comunicação e substituir um dos doze conjuntos de rolamentos Trundle na treliça de porta Solar Alpha Rotary Joint.

