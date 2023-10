Anéis de árvores antigas revelam evidências da tempestade solar mais forte de todos os tempos

Um estudo recente liderado por Edouard Bard, do Collège de France, descobriu evidências do que poderia ser a tempestade de radiação solar mais poderosa já detectada. A equipe de pesquisa analisou os níveis de carbono-14 em pinheiros enterrados e verificou a fonte usando isótopos de berílio-10 encontrados em núcleos de gelo da Groenlândia. Estes anéis de árvores fornecem informações valiosas sobre o comportamento do Sol no passado distante.

O aumento nos níveis de carbono-14 descoberto nos pinheiros enterrados sugere a existência de uma tempestade de radiação solar sem precedentes. Tempestades de radiação solar são causadas por erupções solares e ejeções de massa coronal. Portanto, a intensa tempestade de radiação solar indica a ocorrência do evento climático espacial mais forte documentado até o momento.

Além desta descoberta significativa, os investigadores também identificaram outro evento nos seus dados de anéis de árvores. Este evento, embora não tão extremo como o pico de 14,300 anos, durou aproximadamente 100 anos, de 14,000 a 13,900 anos atrás. A equipa teoriza que este evento representa um mínimo extremo na atividade solar, semelhante ao mínimo de Maunder observado no século XVII.

Acredita-se que o aumento nos níveis de carbono-14 durante estes períodos seja o resultado de um campo magnético solar menos ativo, permitindo a entrada de mais raios cósmicos galácticos de alta energia no sistema solar. Quando esses raios cósmicos interagem com a atmosfera da Terra, eles causam reações semelhantes aos raios cósmicos solares.

Este estudo destaca a importância do uso de dados de anéis de árvores em conjunto com núcleos de gelo para obter uma melhor compreensão da atividade solar ao longo da história. Embora as medições instrumentais diretas da atividade solar só estejam disponíveis desde o século XVII, os anéis das árvores e os núcleos de gelo fornecem informações valiosas sobre o comportamento do Sol num passado mais distante.

Fontes:

– Comunicado de imprensa da Universidade de Leeds

– Estudo liderado por Edouard Bard do Collège de France