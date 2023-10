A surpreendente conexão entre o ronronar do gato e o vocal Fry

Os pesquisadores finalmente resolveram o mistério por trás da física do ronronar de um gato. Ao contrário das crenças anteriores, parece que os gatos produzem seu ronronar suave usando uma técnica semelhante ao som vocal, que é frequentemente associado a vozes roucas em humanos.

Durante anos, os cientistas ficaram intrigados com a forma como os gatos, apesar do seu pequeno tamanho, são capazes de produzir ronronados tão profundos e ressonantes. Normalmente, apenas animais com cordas vocais mais longas, como os elefantes, podem criar sons semelhantes. A teoria predominante sugeria que os gatos tinham um mecanismo único que envolvia a contração cíclica e o relaxamento dos músculos em suas caixas vocais, exigindo informações neurais constantes do cérebro.

No entanto, um estudo recente liderado pelo Dr. Christian Herbst, da Universidade de Viena, revelou uma explicação diferente. Os pesquisadores realizaram experimentos nas cordas vocais de oito gatos que foram sacrificados devido a uma doença terminal. Ao beliscar as cordas vocais dos gatos e passar ar úmido através delas, os pesquisadores conseguiram simular o mecanismo que os humanos usam para falar e produzir sons vocais. Notavelmente, essa manipulação resultou em oscilações ou ronronados autossustentados de todas as caixas vocais, indicando que o ronronar não requer informações constantes do cérebro.

Análises posteriores revelaram massas de tecido fibroso dentro das cordas vocais, o que pode explicar a capacidade dos gatos de produzir sons de baixa frequência entre 20-30 Hz. Essas frequências são ainda mais baixas do que os sons graves mais graves produzidos pelas vozes humanas. Estruturas semelhantes também foram encontradas em gatos que rugem, como leões e tigres.

Anteriormente, a teoria dominante sugeria que os gatos utilizavam um mecanismo no qual o seu cérebro enviava rajadas rápidas e contínuas de sinais aos músculos da garganta, fazendo com que se contraíssem 30 vezes por segundo e produzissem sons de ronronar. No entanto, o novo estudo propõe o som vocal como uma explicação alternativa.

Concluindo, o ronronar dos gatos parece depender de um mecanismo diferente do que se presumia anteriormente. Compreender como os gatos produzem seus ronronados não apenas esclarece a comunicação felina, mas também fornece informações valiosas sobre as habilidades acústicas de várias espécies animais.

Fonte: Dr. Christian Herbst, Universidade de Viena, Áustria (Biologia Atual)