Galáxias ativas com alto desvio para o vermelho desafiam a compreensão existente dos buracos negros supermassivos

Num estudo recente, os astrónomos usaram dados do Telescópio Espacial James Webb (JWST) para explorar a relação entre buracos negros supermassivos (SMBHs) e as suas galáxias hospedeiras em elevados desvios para o vermelho. Esses SMBHs distantes do universo primitivo fornecem informações sobre a formação e o crescimento dessas feras cósmicas.

Uma das questões-chave para a compreensão das PMEs é a sua origem. Os astrónomos ainda estão a debater se estes buracos negros se formam a partir de restos de baixa massa de estrelas massivas ou através do colapso de buracos negros mais pesados ​​e de colapso direto. A descoberta de um SMBH “supermassivo” com o JWST sugere a possibilidade de uma origem pesada de sementes, mas são necessários mais estudos de base populacional para confirmar isso.

Outro enigma é a estreita correlação entre a massa do SMBH e a massa estelar da galáxia hospedeira. Esta correlação é observada em sistemas próximos, mas estudá-la em alto desvio para o vermelho tem sido um desafio devido ao brilho dos SMBHs em acreção em comparação com suas galáxias hospedeiras. No entanto, com a sensibilidade do JWST, os astrónomos são agora capazes de estudar esta relação em desvios para o vermelho elevados.

Os autores deste estudo compilaram uma amostra de 23 SMBHs com alto redshift a partir de dados do JWST. Cada fonte foi selecionada com base na presença de uma ampla linha Hα, indicando a presença de um SMBH em acréscimo. Os resultados mostraram que a relação entre a massa do SMBH e a massa da galáxia em altos desvios para o vermelho é significativamente diferente da relação local.

É importante ressaltar que os buracos negros com alto desvio para o vermelho são muito mais massivos em comparação com as suas galáxias hospedeiras do que o observado no universo local. Esta descoberta desafia a nossa compreensão atual da co-evolução das SMBHs e das suas galáxias hospedeiras.

As implicações desta relação de alto redshift são significativas. Isso sugere que há mais SMBHs em altos desvios para o vermelho do que o esperado anteriormente. O estudo também destaca o potencial de galáxias hospedeiras relativamente pequenas para hospedar SMBHs massivos, o que pode ser visto pelo JWST.

Esta investigação fornece novos conhecimentos sobre a formação e o crescimento de buracos negros supermassivos e a sua relação com as suas galáxias hospedeiras. Abre caminhos para estudos adicionais para compreender melhor as origens destas feras cósmicas e a sua influência na evolução das galáxias.

Fontes:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Galáxias ativas em z = 4 - 7 violam a relação local MBH- Mgal em> 3σ: implicações para buracos negros de baixa massa e modelos de propagação. Enviado para ApJL.