Astrônomos descobrem novo método para medir a taxa de expansão do Universo

Os astrónomos há muito que tentam compreender a taxa a que o Universo se está a expandir, mas encontraram uma grande discrepância nas suas medições. O método direto de medir a taxa de expansão, observando como os objetos parecem se afastar de nós, dá consistentemente resultados cerca de 9% superiores aos valores obtidos no estudo dos sinais do Universo primordial. Esta discrepância levantou preocupações e levou a uma reavaliação da nossa compreensão do Universo.

Para superar este problema, os cientistas têm procurado novas formas de medir a taxa de expansão com maior precisão. Uma solução potencial envolve o estudo de “velas padrão”, como as supernovas do tipo Ia, que possuem propriedades intrínsecas conhecidas. No entanto, observar estes eventos raros a distâncias extremas tem sido um desafio.

Felizmente, um avanço foi feito. Brenda Frye e sua equipe descobriram recentemente uma supernova do tipo Ia que apareceu triplicada em uma lente gravitacional criada por um aglomerado de galáxias em primeiro plano. Esta observação única oferece a possibilidade de medir a taxa de expansão com mais precisão do que nunca.

As supernovas do tipo Ia são particularmente úteis para medições de distância devido ao seu brilho e propriedades padrão. Ao analisar a curva de luz de uma supernova do tipo Ia e determinar o seu desvio para o vermelho, os astrónomos podem determinar a sua distância e utilizá-la para medir diretamente a taxa de expansão.

As lentes gravitacionais, a curvatura da luz pela presença de uma massa em primeiro plano, podem fornecer dados ainda mais valiosos. Quando um objeto massivo em primeiro plano amplia uma galáxia de fundo através de lentes, as medições do atraso gravitacional de quaisquer eventos transitórios nas imagens lenteadas podem ser usadas para estimar a taxa de expansão.

A descoberta de uma forte lente gravitacional que amplia uma região contendo galáxias distantes, massivas e em formação de estrelas é uma grande promessa para a compreensão da taxa de expansão do Universo. Outras observações e medições ao longo do tempo podem fornecer insights cruciais sobre este aspecto fundamental da cosmologia.

Fonte: Scientific American, Space.com