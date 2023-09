Juno da NASA captura imagem impressionante de Júpiter e da lua vulcânica Io

By

A sonda Juno da NASA, que orbita Júpiter há mais de sete anos, capturou recentemente uma imagem cativante do gigante gasoso ao lado da sua lua vulcânica, Io. A imagem foi tirada durante o 53º sobrevôo próximo de Júpiter por Juno em 31 de julho.

A imagem, processada pelo cientista cidadão Alain Mirón Velázquez usando dados brutos da JunoCam, mostra o contraste, a cor e a nitidez dos dois corpos celestes. Juno estava a aproximadamente 51,770 quilômetros de distância de Io e 395,000 quilômetros acima do topo das nuvens de Júpiter no momento em que a imagem foi tirada. Isto marca o encontro mais próximo entre Juno e Io até agora, com sobrevoos mais próximos planeados para o final deste ano e em 2024.

Io, como a mais interna das grandes luas de Júpiter, experimenta imensas forças gravitacionais de Júpiter e de suas luas irmãs Europa e Ganimedes. Este puxão gravitacional leva ao constante estiramento e compressão da lua, o que contribui para a sua alta atividade vulcânica. Io é considerado o corpo vulcanicamente mais ativo de todo o sistema solar, hospedando centenas de vulcões e lagos de lava de silicato derretido em sua superfície.

Em futuros voos próximos de Io, os cientistas do Southwest Research Institute (SwRI) utilizarão os telescópios Hubble e James Webb para observar simultaneamente a lua jupiteriana à distância. Estas observações fornecerão informações valiosas sobre os processos vulcânicos de Io e ajudarão a aprofundar a nossa compreensão deste intrigante corpo celeste.

Fonte: NASA

Definições:

– Nave espacial Juno: A espaçonave lançada pela NASA em 2011 com a missão de estudar a composição, o campo gravitacional, o campo magnético e a magnetosfera polar de Júpiter.

– Io: Uma das maiores luas de Júpiter conhecida por sua intensa atividade vulcânica e características geológicas únicas.

– Júpiter: O maior planeta do nosso sistema solar, conhecido pelas suas tempestades coloridas, incluindo a sua icónica Grande Mancha Vermelha.

– Cientista cidadão: Um indivíduo que participa em investigação científica e análise de dados, muitas vezes utilizando dados disponíveis publicamente ou contribuindo para projetos de investigação como cientista não profissional.