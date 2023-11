Ganimedes: revelando os segredos da maior lua de Júpiter

By

Ganimedes, a maior lua de Júpiter, há muito que intriga os cientistas com o seu exterior gelado e a possibilidade de um oceano escondido abaixo da sua superfície. Descobertas recentes da sonda Juno da NASA lançaram uma nova luz sobre esta lua enigmática, revelando a presença de sais minerais e compostos orgânicos.

Durante um sobrevôo próximo de Ganimedes em junho de 2021, o espectrômetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) da Juno coletou dados de alta resolução da superfície da lua. Estes dados forneceram detalhes sem precedentes sobre a composição de Ganimedes e seu terreno.

Os resultados sugerem a presença de cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e possivelmente aldeídos alifáticos em Ganimedes. Estas descobertas implicam que Ganimedes pode ter acumulado materiais suficientemente frios para condensar amónia durante a sua formação. Os sais de carbonato detectados podem ser restos de gelos ricos em dióxido de carbono.

Curiosamente, os dados também revelaram que partes da superfície de Ganimedes estão protegidas pelo seu campo magnético único. Esta proteção estende-se até uma latitude de cerca de 40 graus, onde foi encontrada a maior abundância de sais e orgânicos. Os cientistas acreditam que esta evidência pode indicar a presença de salmoura no fundo do mar que outrora cobriu a superfície da lua.

As descobertas feitas por Juno destacam a importância de Ganimedes na nossa compreensão do sistema solar. Com o seu enorme tamanho e potencial para acolher um oceano subterrâneo, Ganimedes oferece possibilidades tentadoras para a exploração futura e a procura de vida fora da Terra.

FAQ:

P: O que Juno descobriu em Ganimedes?

R: O espectrômetro JIRAM de Juno identificou sais minerais e compostos orgânicos na superfície de Ganimedes.

P: Quais são alguns dos materiais específicos detectados?

R: Os materiais detectados incluem cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e possivelmente aldeídos alifáticos.

P: O que sugere a presença desses materiais?

R: A presença de sais amoníacos sugere que Ganimedes pode ter acumulado materiais frios o suficiente para condensar amônia durante sua formação. Os sais de carbonato encontrados podem ser restos de gelos ricos em dióxido de carbono.

P: Como o campo magnético de Ganimedes desempenha um papel?

R: O campo magnético único de Ganimedes protege certas partes da sua superfície do intenso campo magnético de Júpiter. Esta proteção estende-se até uma latitude de cerca de 40 graus, onde foi encontrada a maior abundância de sais e orgânicos.

P: O que isso significa para a exploração futura?

R: As descobertas feitas por Juno destacam a importância de Ganimedes e o seu potencial para acolher um oceano subterrâneo. Missões futuras poderão investigar ainda mais os mistérios da Lua e a possibilidade de vida fora da Terra.

Fontes:

– NASA: www.nasa.gov

– Missão Juno: www.jpl.nasa.gov/missions/juno/