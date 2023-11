Nova descoberta: a surpreendente paleta de cores de Júpiter

Uma imagem cativante de Júpiter foi recentemente capturada pelo Telescópio Espacial Hubble, mostrando o gigante gasoso em uma paleta pastel inesperada. Esta imagem composta colorida, tirada em luz ultravioleta, oferece uma perspectiva única da atmosfera de Júpiter, revelando uma característica notável: a Grande Mancha Vermelha aparecendo em azul.

A intrigante transformação da tonalidade da Grande Mancha Vermelha no espectro ultravioleta deve-se às neblinas de grande altitude presentes no enorme sistema de tempestades. Essas neblinas absorvem fótons ultravioleta, impedindo seu reflexo de volta para a Terra. Cientistas da NASA, utilizando dados da proposta do Hubble com foco nos sistemas de supertempestades de Júpiter, pretendem utilizar esta imagem ultravioleta para investigar e mapear as estruturas complexas de nuvens de águas profundas na atmosfera de Júpiter.

A luz ultravioleta, caracterizada por seus comprimentos de onda curtos e alta energia, expõe fenômenos ocultos além do alcance da visão humana. Permite aos astrónomos observar a luz emitida por estrelas jovens e quentes, normalmente obscurecidas pela poeira galáctica. Além disso, a luz ultravioleta revela informações cruciais sobre a composição, densidades e temperaturas da matéria interestelar.

Em 2020, outra imagem notável de Júpiter foi obtida pelo Telescópio Espacial Hubble, utilizando múltiplos comprimentos de onda, incluindo ultravioleta. A combinação de imagens no infravermelho próximo e observações no ultravioleta oferece uma visão abrangente e pancromática das altitudes e da distribuição da neblina e das partículas de Júpiter. Isto melhora ainda mais as imagens de luz visível capturadas pelo Hubble, mostrando os padrões de nuvens em constante mudança.

A divulgação desta imagem coincide com dois eventos significativos na jornada celestial de Júpiter. Em primeiro lugar, Júpiter atingiu o perigeu, o seu ponto mais próximo da Terra, de 1 a 2 de novembro de 2023, com uma distância de aproximadamente 595 milhões de km (370 milhões de milhas) entre o nosso planeta e o gigante gasoso. Posteriormente, a oposição ocorreu de 2 a 3 de novembro de 2023, marcando o alinhamento de Júpiter, da Terra e do Sol. Tal configuração apresenta uma oportunidade ideal para os observadores de estrelas observarem Júpiter, facilmente identificável como um objeto brilhante no céu oriental durante a noite. Mesmo com telescópios ou binóculos modestos, pode-se testemunhar as quatro maiores luas de Júpiter, três das quais são maiores que a Lua da Terra, com o notável Ganimedes reinando como o maior satélite natural do nosso Sistema Solar.

Experimente o deslumbrante cosmos enquanto Júpiter revela suas verdadeiras cores, uma obra-prima pintada no céu noturno.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. O que é luz ultravioleta?

A luz ultravioleta refere-se a comprimentos de onda curtos de luz que possuem alta energia, mas estão além do alcance da visão humana. Pode revelar fenómenos ocultos, como a luz emitida por estrelas jovens, e fornecer informações valiosas sobre a composição, densidades e temperaturas da matéria interestelar.

2. Por que a Grande Mancha Vermelha aparece em azul na imagem ultravioleta de Júpiter?

A Grande Mancha Vermelha em Júpiter aparece em azul na imagem ultravioleta devido à presença de neblinas de alta altitude dentro do sistema de tempestades. Essas neblinas absorvem fótons ultravioleta, impedindo que sejam refletidos de volta para a Terra.

3. Qual é o significado de Júpiter atingir o perigeu e a oposição?

Júpiter atingindo o perigeu significa sua maior aproximação da Terra, permitindo observações aprimoradas. A oposição ocorre quando Júpiter, a Terra e o Sol estão alinhados, tornando-o o momento ideal para observar o gigante gasoso, mesmo com pequenos telescópios ou binóculos.