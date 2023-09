Vencedores do Fotógrafo de Astronomia do Ano mostram as maravilhas do Universo

Os vencedores do concurso anual Fotógrafo de Astronomia do Ano, organizado pelo Royal Observatory Greenwich, foram anunciados. A seleção de fotografias deste ano oferece uma visão deslumbrante da vastidão e da beleza do nosso universo. Desde nebulosas vibrantes até vistas deslumbrantes de corpos celestes, estas imagens capturam os aspectos inspiradores do espaço.

Uma das imagens marcantes que venceu a categoria Jovem é a Nebulosa da Galinha Corredora, também conhecida como IC2944. Repleta de cores e salpicada de estrelas, esta fotografia cativa os espectadores com sua exibição vibrante.

Outro destaque é a Nebulosa Roseta (NGC 2337), uma imagem altamente elogiada obtida através de um telescópio na cidade de Changzhou, na China. Esta nebulosa, a aproximadamente 5,000 anos-luz de distância, abrange impressionantes 130 anos-luz de diâmetro.

A Lua também ganha destaque em diversas imagens vencedoras. Uma fotografia altamente elogiada captura o trânsito da Lua no céu noturno, mostrando suas mudanças de cores, de um vermelho profundo e enferrujado a um amarelo esbranquiçado luminoso. Outra imagem mostra Marte espreitando por trás da Lua, criando um contraste impressionante entre o planeta vermelho e o satélite da Terra.

As Plêiades, também conhecidas como Sete Irmãs, brilham vibrantemente na segunda fotografia. Este proeminente aglomerado de estrelas azuis brilhantes localizado na constelação de Touro pode ser visto a olho nu da Terra.

A competição não se concentra apenas em objetos celestes. Também inclui categorias como Skyscapes e People & Space. Uma imagem vencedora na categoria Skyscapes captura grandes sprites alcançando as montanhas cobertas de neve do Himalaia. Sprites são descargas elétricas espetaculares que ocorrem bem acima das nuvens de tempestade.

Os vencedores da categoria Planetas, Cometas e Asteroides apresentam vistas deslumbrantes de Vênus e Júpiter. A imagem vencedora na categoria Nosso Sol apresenta uma enorme explosão solar na superfície do Sol, enquanto a segunda imagem retrata o Sol invertido em coordenadas polares, criando uma aparência ígnea única.

Na categoria Nossa Lua, a imagem vencedora captura a última Lua cheia de 2022, com sua coroa lunar causada pela difração do luar na atmosfera terrestre. A segunda imagem mostra a Cratera Platão, uma característica proeminente na superfície da Lua.

Estas fotografias vencedoras oferecem um vislumbre da grandeza e complexidade do nosso universo. Eles nos lembram da vastidão que nos rodeia e inspiram admiração e admiração pelos mistérios do espaço.

Fontes:

– Observatório Real de Greenwich