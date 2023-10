Discussão sobre novo logotipo lança luz sobre a evolução da marca da NASA

A NASA está preparada para realizar uma discussão cativante sobre o design e o significado cultural de seu icônico logotipo de verme. Criado por Richard Danne, o logotipo do verme foi introduzido na década de 1970, substituindo o logotipo original da agência, conhecido como almôndega, antes de ser aposentado. O evento, que acontecerá na sede da NASA em Washington, contará com Danne ao lado de David Rager, diretor de arte criativa da NASA, e outros palestrantes notáveis, incluindo Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan e Julia Heiser.

O logotipo do verme, um estilo vermelho simples, mas marcante, da palavra “NASA”, foi recentemente revivido para uso limitado, despertando interesse e curiosidade entre entusiastas do espaço e aficionados por design. A próxima discussão visa aprofundar as escolhas de design por trás do logotipo e explorar o seu impacto cultural ao longo das décadas.

O evento será transmitido ao vivo pela NASA Television, pelo aplicativo NASA, pelo YouTube e pelo site da agência, garantindo acessibilidade a todos os interessados. O pessoal da mídia terá a oportunidade de participar pessoalmente do evento confirmando presença na redação da sede da NASA. Entrevistas com especialistas da NASA e Richard Danne podem ser organizadas no local e remotamente.

O logotipo do verme tornou-se um símbolo icônico associado ao legado e às contribuições da NASA para a exploração espacial. Seu design limpo e moderno representa uma mudança significativa na abordagem de marca da agência durante os anos 70 e continua a repercutir no público até hoje. Esta discussão oferece uma oportunidade única para obter insights sobre o processo criativo por trás do início do logotipo, seu contexto histórico e sua relevância contínua no domínio da identidade visual.

