O telescópio James Webb descobre surpreendentes correntes de jato em Júpiter

O Telescópio James Webb surpreendeu mais uma vez os cientistas com a sua mais recente descoberta – imagens impressionantes de Júpiter, mostrando correntes de jato incrivelmente rápidas que atravessam o equador do gigante gasoso. Alcançando velocidades superiores a 320 km/h (515 mph) e abrangendo uma distância de mais de 3,000 quilómetros, estas correntes de jato oferecem informações valiosas sobre os processos dinâmicos que ocorrem em Júpiter.

O principal autor do estudo, Ricardo Hueso, expressou espanto com a velocidade estonteante dessas correntes de jato. Anos de monitorização das nuvens e dos ventos de Júpiter não prepararam os investigadores para a escala e intensidade destas descobertas. Esses ventos são tão poderosos que, se ocorressem na Terra, poderiam devastar rapidamente cidades inteiras.

Publicadas na conceituada revista Nature Astronomy, estas descobertas recentes indicam que as correntes de jato em Júpiter podem rivalizar com a força dos furacões de categoria 5 no nosso planeta. Isto fornece uma compreensão crucial da natureza turbulenta da atmosfera de Júpiter.

Os investigadores prevêem que as imagens nítidas capturadas pelo Telescópio James Webb irão aprofundar a nossa compreensão da formação de nuvens e dos padrões climáticos em Júpiter. Ao analisar os dados de carimbos de data e hora específicos e informações relacionadas ao tempo associadas às observações, os cientistas podem obter insights sobre a rápida formação dessas nuvens de tempestade.

Júpiter é conhecido por sua infinidade de nuvens, neblinas e padrões de ventos fortes. Os cientistas prevêem que estes ventos de alta velocidade sofrerão mudanças significativas nos próximos dois a quatro anos, aumentando ainda mais a complexidade da atmosfera do gigante gasoso.

No geral, as últimas descobertas feitas pelo Telescópio James Webb lançam luz sobre as extraordinárias dinâmicas e forças em jogo na atmosfera de Júpiter. Este novo conhecimento nos aproxima de desvendar os mistérios deste cativante gigante gasoso.

Fontes:

– Revista Nature Astronomy