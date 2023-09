SLIM Moon Lander do Japão implanta minúsculo explorador lunar

O recente lançamento do módulo lunar SLIM pelo Japão incluiu um explorador lunar exclusivo chamado Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Inspirado nos brinquedos infantis, o LEV-2 é uma pequena esfera de metal do tamanho de uma bola de tênis. Uma vez na Lua, ele se separará do módulo de pouso SLIM e transformará suas duas metades para navegar pela superfície lunar. SLIM, ou Smart Lander for Investigating Moon, é a primeira demonstração de pouso lunar suave do Japão e foi lançada junto com o satélite de raios X XRISM a bordo de um foguete H-2A.

SLIM é uma espaçonave compacta medindo menos de 9 metros de diâmetro e passará os próximos meses alcançando a órbita lunar. Depois disso, ele examinará seu local de pouso dentro da cratera Shioli, na lua, durante um mês. Se tudo correr como planejado, o LEV-2 será liberado do módulo de pouso e começará a rolar para capturar imagens do local de pouso e seus arredores. O LEV-2 está equipado com duas câmeras e um estabilizador para auxiliar a navegação, transmitindo dados de volta à Terra através do LEV-1, outra sonda que acompanha o SLIM.

O design do LEV-2 foi um esforço colaborativo entre HIRANO Daichi da JAXA, o fabricante de brinquedos Tomy, pesquisadores da Universidade Doshisha e o Grupo Sony. A mecânica de mudança de forma usada nos brinquedos infantis foi implementada para permitir que o LEV-2 se movesse com eficiência. Ao adotar tecnologias de design robustas e seguras, o número de componentes do veículo foi minimizado, aumentando a sua confiabilidade. Além disso, as tecnologias de redução de tamanho e peso ajudaram a atender às restrições de tamanho de voar a bordo do módulo de pouso SLIM.

Esta pequena roboball não serve apenas a um propósito científico, mas também visa inspirar as crianças e fomentar o interesse pela ciência. A esperança é que as crianças vejam o LEV-2 e sejam inspiradas a prosseguir empreendimentos científicos.

