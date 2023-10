Módulo de pouso lunar japonês inicia jornada à Lua

Uma espaçonave japonesa, conhecida como Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), executou com sucesso uma queima de motor para deixar a órbita da Terra e iniciar sua missão à Lua. A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) anunciou que o SLIM ligou seu motor principal por 39 segundos enquanto voava sobre o Oceano Atlântico Sul. Se tudo correr conforme o planejado, a espaçonave terá seu primeiro encontro com a Lua no dia 4 de outubro.

O SLIM foi lançado na órbita da Terra em 6 de setembro, junto com o telescópio de raios X, XRISM. A equipe SLIM passou várias semanas garantindo que todos os sistemas da espaçonave estavam funcionando corretamente antes de iniciar a queima do motor. O XRISM permanecerá na órbita da Terra, enquanto o SLIM embarca na sua longa e eficiente viagem até à Lua.

Embora a tentativa de aterragem do SLIM ainda esteja a alguns meses de distância, a sua próxima passagem lunar no dia 4 de Outubro é um marco importante na missão. Funcionários da JAXA estimaram que o SLIM provavelmente alcançará a órbita lunar três a quatro meses após o lançamento, com a tentativa de pouso ocorrendo um ou dois meses depois disso.

Se for bem-sucedido, o pouso do SLIM será significativo, pois pretende pousar a 328 pés do ponto alvo pretendido dentro de Shioli, uma pequena cratera no lado próximo da lua. Esta capacidade de pouso de precisão abre possibilidades para futuras missões explorarem áreas cientificamente intrigantes na Lua e em outros corpos celestes.

Até à data, apenas a União Soviética, os Estados Unidos, a China e a Índia conseguiram aterragens suaves na Lua. A missão SLIM representa mais um passo em frente na exploração lunar e serve como um testemunho da crescente presença do Japão na exploração espacial.

