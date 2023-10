Telescópio Espacial Jamess Webb revela descobertas surpreendentes sobre galáxias primitivas

O Telescópio Espacial James Webb fez descobertas inovadoras sobre o universo primitivo, incluindo a existência de galáxias maduras durante o amanhecer cósmico. Estas descobertas desafiaram teorias anteriores em cosmologia e deixaram os cientistas em busca de explicações. No entanto, um novo estudo utilizando simulações computacionais sofisticadas pode ter resolvido este mistério.

O estudo sugere que a formação de estrelas nas primeiras galáxias ocorreu em explosões, e não em ritmo constante. Embora estas galáxias possam ter sido relativamente pequenas, elas parecem brilhar intensamente devido a estas intensas explosões de formação estelar. Isto pode criar uma impressão enganosa de grande massa, levando ao equívoco de que estas galáxias são maiores do que realmente são.

“Os astrónomos podem medir com segurança o quão brilhantes são essas galáxias primitivas porque os fotões (partículas de luz) são diretamente detectáveis ​​e contáveis, ao passo que é muito mais difícil dizer se essas galáxias são realmente grandes ou massivas. Parecem ser grandes porque são observados como brilhantes”, explica Guochao Sun, principal autor do estudo.

As descobertas do Telescópio Espacial James Webb proporcionaram uma visão única do amanhecer cósmico e lançaram luz sobre a história inicial do nosso universo. Estas descobertas têm o potencial de revolucionar a nossa compreensão da origem e do desenvolvimento das galáxias.

