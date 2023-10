Tudo o que você precisa saber sobre o telescópio espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) revolucionou a astronomia, fornecendo informações valiosas sobre o universo. Como o telescópio espacial mais avançado e poderoso, o JWST utiliza instrumentos de alta resolução e alta sensibilidade para observar objetos celestes usando astronomia infravermelha.

A história da astronomia infravermelha remonta à década de 1830, quando o astrônomo alemão-britânico William Herschel descobriu a luz infravermelha. Os projetos do JWST foram desenvolvidos em 1996 como sucessor do Telescópio Espacial Hubble (HST) para superar suas deficiências ópticas.

A NASA, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA) colaboraram na concepção e lançamento do JWST. O telescópio foi desenvolvido no Goddard Space Flight Center da NASA, com a Northrop Grumman atuando como contratante principal. O Space Telescope Science Institute opera o telescópio.

A utilização de um telescópio espacial como o JWST é essencial porque os telescópios no solo têm de lidar com interferências atmosféricas que podem desfocar e distorcer as imagens. Ao colocar o JWST no espaço, pode evitar estas limitações e fornecer observações mais claras e detalhadas.

A missão do JWST é explorar vários aspectos da história cósmica, desde a formação do universo durante a Idade das Trevas até a montagem de galáxias, o nascimento de estrelas e sistemas planetários, e o estudo de atmosferas planetárias para compreender as origens de vida.

O JWST foi lançado em 25 de dezembro de 2021, e atingiu o ponto Lagrange 2 (L2), uma posição gravitacionalmente estável no espaço, em 24 de janeiro de 2022. Sua localização atual no espaço permite observar objetos em todo o Sistema Solar e além.

O Telescópio Espacial James Webb é um marco significativo na nossa busca para desvendar os mistérios do universo e compreender as nossas origens. Promete fornecer descobertas inovadoras e expandir nosso conhecimento dos fenômenos celestes.

Fontes:

– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html