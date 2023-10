Novos insights sobre as origens das explosões de raios gama revelados pelo estudo da NASA

Num estudo recente conduzido pela NASA, uma equipa de cientistas fez uma descoberta inovadora sobre as origens das explosões de raios gama (GRBs). Ao observar um GRB excepcionalmente brilhante, conhecido como GRB 230307A, usando vários telescópios espaciais e terrestres, incluindo o Telescópio Espacial James Webb da NASA, o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi e o Observatório Neil Gehrels Swift, os pesquisadores obtiveram novos insights sobre o fenômeno notável. .

O estudo investigou as consequências da fusão de uma estrela de nêutrons, que serviu como fonte da explosão responsável pela explosão de raios gama. Através das observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA, os cientistas conseguiram detectar a presença do elemento químico telúrio nos restos da explosão. Esta descoberta fornece informações cruciais sobre a composição da quilonova formada durante a fusão da estrela de nêutrons.

O principal autor do estudo, Andrew Levan, enfatizou a importância da contribuição do Telescópio Espacial James Webb para o avanço da nossa compreensão da formação de elementos no universo. Ao identificar a localização das estrelas de neutrões envolvidas na fusão, o estudo revelou que residiam numa galáxia espiral a aproximadamente 120,000 anos-luz de distância do local da fusão.

Embora os eventos de quilonova resultantes de fusões de estrelas de nêutrons sejam raros e difíceis de observar, as descobertas deste estudo lançam luz sobre a natureza e as características desses eventos. Além disso, a investigação oferece fortes evidências que apoiam a hipótese de longa data de que elementos pesados ​​além do ferro são criados através de fusões de estrelas de neutrões.

Este esforço colaborativo envolvendo vários telescópios tanto no espaço como no solo permitiu aos cientistas reunir uma riqueza de informações sobre GRB 230307A. As descobertas do estudo destacam o papel transformador de telescópios como o Telescópio Espacial James Webb e de instrumentos futuros, como o Telescópio Espacial Romano Nancy Grace, na melhoria da nossa compreensão do universo, particularmente ao permitir o estudo de eventos raros como quilonovas e os elementos que eles representam. produzir.

Perguntas Frequentes:

P: O que é uma explosão de raios gama?



R: Uma explosão de raios gama é uma explosão extremamente energética que libera uma intensa explosão de radiação de raios gama.

P: O que é uma quilonova?



R: Uma quilonova é o resultado explosivo de uma fusão de estrelas de nêutrons, caracterizada pela produção de elementos pesados.

P: Como o Telescópio Espacial James Webb da NASA contribuiu para o estudo?



R: O Telescópio Espacial James Webb da NASA desempenhou um papel crucial na detecção da presença de telúrio, um elemento, nos restos da explosão de fusão da estrela de neutrões, fornecendo informações sobre a composição da quilonova.

P: Que evidências o estudo forneceu para a criação de elementos pesados ​​além do ferro?



R: O estudo ofereceu fortes evidências de que as fusões de estrelas de nêutrons são fontes potenciais para a criação de elementos pesados ​​além do ferro.

P: A que distância estava a galáxia espiral onde residiam as estrelas de nêutrons envolvidas na fusão?



R: As estrelas de nêutrons estavam localizadas a aproximadamente 120,000 anos-luz de distância do local da fusão em uma galáxia espiral.

