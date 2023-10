Telescópio espacial James Webb da NASA revela nova corrente de jato no equador de Júpiter

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) não só forneceu imagens impressionantes do nosso universo, mas também nos deu novos insights sobre o nosso próprio sistema solar. Além de capturar imagens deslumbrantes dos nossos vizinhos planetários, o JWST descobriu recentemente uma corrente de jato de alta velocidade em Júpiter, um planeta que pensávamos conhecer bem.

As imagens capturadas pelo JWST no ano passado mostraram uma corrente de jato em Júpiter com mais de 3,000 milhas de largura e viajando a uma velocidade de aproximadamente 320 mph. Esta nova descoberta surpreendeu os investigadores, destacando o facto de que ainda há muito a aprender sobre as nuvens e os ventos de Júpiter.

A presença desta corrente de jato, que fica acima do equador de Júpiter, poderá fornecer informações valiosas sobre a atmosfera turbulenta do planeta. Ao analisar as imagens e rastrear as características da rápida rotação do planeta, os cientistas esperam obter uma compreensão mais clara dos complexos padrões climáticos deste gigante gasoso.

As observações do JWST da atmosfera de Júpiter serão comparadas com os dados do Telescópio Espacial Hubble para obter uma compreensão mais abrangente dos sistemas meteorológicos do planeta. Esta comparação ajudará os cientistas a determinar como a velocidade do vento muda com a altitude e gera cisalhamentos do vento, que são gradientes da velocidade do vento em distâncias curtas.

Ao estudar a corrente de jato e outras tempestades na região, os pesquisadores acreditam que podem criar uma base para observações futuras e potencialmente prever como a corrente de jato irá variar nos próximos anos.

Esta descoberta destaca o poder do JWST não só para explorar partes distantes do nosso universo, mas também para revelar novas maravilhas na nossa própria vizinhança cósmica.

