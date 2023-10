JuMBOs: estranhos objetos emparelhados descobertos no espaço

O Telescópio Espacial James Webb fez uma descoberta intrigante na Nebulosa de Órion – 42 pares de objetos binários com a massa de Júpiter, conhecidos como JuMBOs. Esses objetos são pequenos demais para serem estrelas, mas existem aos pares e provavelmente não são planetas rebeldes. Os cientistas estão intrigados sobre como eles se formaram e por que continuam orbitando um ao outro. Os investigadores sugerem que um mecanismo de formação novo e desconhecido pode ser responsável pela sua criação, embora sejam necessárias mais investigações.

Os JuMBOs foram encontrados à deriva na Nebulosa de Órion, uma região de formação estelar localizada a cerca de 1,344 anos-luz de distância da Terra. Observações anteriores de telescópios terrestres sugeriram a presença de objetos misteriosos na nuvem de gás, levando a observações de acompanhamento com o Telescópio Espacial James Webb, que confirmaram a sua existência.

A análise desses objetos peculiares revelou que se trata de gigantes gasosos, com aproximadamente um milhão de anos e temperaturas em torno de 1,300 graus Celsius. Compostos principalmente por monóxido de carbono, metano e vapor, os JuMBOs cativam os astrônomos devido à sua natureza emparelhada. Normalmente, as estrelas levam milhões de anos para evoluir a partir do colapso de nuvens de poeira e gás, formando eventualmente enormes orbes de plasma. Durante esse processo, formam-se discos de sobras de materiais, que às vezes podem se dividir prematuramente e dar origem a uma segunda estrela, criando um sistema binário.

A existência destes objetos emparelhados, cada um com uma massa próxima à de Júpiter, representa um desafio para os cientistas. De acordo com o entendimento atual, espera-se que objetos abaixo da massa de três Júpiter nasçam presos a uma estrela, tornando difícil explicar como esses objetos entraram em uma relação binária. Os JuMBOs podem ser planetas ejetados, mas ainda não está claro como conseguiram manter a sua órbita binária depois de serem expulsos do seu sistema solar original. Uma possibilidade alternativa é que representem uma nova categoria de estrelas falhadas, mas o mistério do seu pequeno tamanho ainda persiste.

Em resumo, a descoberta dos JuMBOs na Nebulosa de Orion deixou os astrónomos intrigados. À medida que procuram uma explicação, os cientistas consideram a possibilidade de um novo mecanismo de formação ou uma combinação de teorias existentes. Mais investigações e revisões por pares são necessárias para lançar luz sobre esses misteriosos objetos emparelhados que vagam pelo espaço.

