Descobrindo Júpiter: Telescópio James Webb revela imagens hipnotizantes do gigante gasoso

O Telescópio Espacial James Webb da NASA continua a surpreender os cientistas com as suas descobertas, desta vez fornecendo imagens cativantes da atmosfera de Júpiter. Utilizando a sua visão extraordinária, o Telescópio Webb revelou características nunca antes vistas que surpreenderam a comunidade científica.

Uma descoberta inovadora feita pelo Telescópio James Webb é a captura de imagens que mostram uma corrente de jato de alta velocidade medindo mais de 4800 quilômetros de largura no equador de Júpiter. Estas imagens oferecem aos cientistas novos insights sobre o clima e a dinâmica do gigante gasoso. Ricardo Hueso, da Universidade do País Basco em Bilbao, Espanha, expressou a sua surpresa, afirmando: “O que sempre vimos como neblinas turvas na atmosfera de Júpiter aparecem agora como características nítidas que podemos acompanhar juntamente com a rápida rotação do planeta”.

Usando seus instrumentos NIRCam, o Telescópio Webb capturou imagens de Júpiter a cada 10 horas durante um dia inteiro de Júpiter em julho de 2022. Essas imagens, obtidas em quatro filtros diferentes capazes de detectar pequenas mudanças nas características em altitudes variadas, permitiram aos pesquisadores estudar a atmosfera de Júpiter em maior detalhe. Além disso, o telescópio explorou as camadas de maior altitude da atmosfera, localizadas entre 25 e 50 quilómetros acima do topo das nuvens do planeta. A velocidade da corrente de jato observada foi medida em aproximadamente 515 quilômetros por hora, mais rápida que um furacão de categoria 5 na Terra.

O Telescópio Espacial James Webb, o maior e mais poderoso telescópio espacial já construído, faz parte dos Grandes Observatórios da NASA. O seu principal objetivo é capturar e focar a luz, permitindo aos cientistas observar mais atrás no tempo do que nunca. Posicionado no ponto L2 Lagrange, a 1.5 milhões de quilómetros de distância da Terra, o Telescópio Webb proporciona um ponto de vista único para o estudo de objetos e fenómenos celestes.

Estas imagens cativantes de Júpiter obtidas pelo Telescópio James Webb, combinadas com a capacidade do telescópio de ver na luz infravermelha e a sua colaboração com o Telescópio Espacial Hubble, permitiram aos cientistas detectar e seguir a corrente de jacto de Júpiter pela primeira vez. Estas descobertas oferecem uma compreensão mais profunda da dinâmica atmosférica do gigante gasoso e contribuem para o nosso conhecimento mais amplo do universo.

