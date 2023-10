Descobrindo uma corrente de jato de alta velocidade na atmosfera de Júpiter: observações do Telescópio Espacial James Webb

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), operado pela NASA, fez uma descoberta inovadora na atmosfera de Júpiter. Usando a sua câmara de infravermelho próximo (NIRCam), o JWST capturou imagens que revelaram um fenómeno até então desconhecido: uma corrente de jato de alta velocidade que se estende por mais de 3,000 milhas de largura acima das camadas de nuvens primárias perto do equador de Júpiter. Esta descoberta fornece informações valiosas sobre a dinâmica da atmosfera turbulenta de Júpiter e mostra as notáveis ​​capacidades do telescópio Webb no estudo de tais características atmosféricas.

As observações de Júpiter pelo JWST foram feitas como parte do programa Early Release Science, com foco na captura de imagens em intervalos de 10 horas, equivalentes a um dia de Júpiter. Ao utilizar filtros distintos, o telescópio foi capaz de identificar variações em pequenas características atmosféricas em diferentes altitudes na atmosfera de Júpiter.

Ao contrário das missões anteriores que examinaram principalmente as camadas inferiores e mais profundas da atmosfera de Júpiter, o JWST destaca-se por se aprofundar no espectro do infravermelho próximo. Isto permite estudar as camadas de maior altitude da atmosfera de Júpiter, aproximadamente 15-30 milhas acima da cobertura de nuvens do planeta. Nestas imagens no infravermelho próximo, as neblinas de nível superior que normalmente aparecem como manchas indistintas revelam agora detalhes mais sutis, particularmente em torno da região equatorial.

A corrente de jato recentemente identificada em Júpiter atinge uma velocidade notável de aproximadamente 320 milhas por hora, o dobro da velocidade sustentada do vento de um furacão de categoria 5 na Terra. Localizada a cerca de 25 quilómetros acima das camadas de nuvens de Júpiter, na estratosfera inferior, esta corrente de jato de alta velocidade apresenta um fascinante objeto de estudo.

Para compreender melhor a variação da velocidade do vento com a altitude e a presença de cisalhamento do vento, a equipa de investigação comparou os padrões de vento observados pelo JWST em altitudes mais elevadas com aqueles detectados pelo Telescópio Espacial Hubble em camadas mais profundas da atmosfera de Júpiter. Essa comparação permitiu monitorar o desenvolvimento das tempestades e obter insights sobre a estrutura tridimensional das nuvens de tempestade.

Ao combinar a resolução excepcional e a ampla cobertura de comprimento de onda do JWST com observações cruciais do Telescópio Espacial Hubble, a equipe de pesquisa foi capaz de identificar e rastrear as pequenas características das nuvens que serviram como indicadores para a corrente de jato de alta velocidade. Estas observações também forneceram um contexto valioso para a compreensão da atmosfera equatorial de Júpiter e das tempestades convectivas que ocorrem independentemente da corrente de jato.

Para investigar melhor as características da corrente de jato, a equipe de pesquisa planeja realizar observações adicionais usando o Telescópio Espacial James Webb. Este estudo em andamento visa explorar se a velocidade e a altitude da corrente de jato sofrem alguma alteração ao longo do tempo.

Fonte: O Telescópio Espacial James Webb Observa uma Corrente de Jato de Alta Velocidade em Júpiter. (NASA)