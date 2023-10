Elemento recém-descoberto encontrado após a colisão cósmica

Um estudo recente usando o Telescópio Espacial James Webb (JWST) da NASA revelou a presença de telúrio, um elemento altamente raro na Terra, após uma colisão entre dois densos cadáveres estelares localizados a aproximadamente 1 bilhão de anos-luz de distância. Esta descoberta inovadora oferece informações valiosas sobre o processo de criação de elementos no universo.

Liderado por Andrew Levan, da Universidade Radboud, na Holanda, o estudo demonstra a importância do JWST no preenchimento das lacunas da nossa compreensão sobre as origens dos elementos químicos. Levan afirma que a exploração destas peças que faltam tornou-se possível graças às capacidades avançadas do telescópio Webb.

Os cientistas acreditam que as estrelas de nêutrons observadas pelo JWST já foram estrelas massivas comuns que existiam em uma galáxia antes de se fundirem. Quando uma destas estrelas atingiu o fim da sua vida e explodiu como uma supernova, foi ejetada da sua galáxia e viajou 120,000 anos-luz de distância. A segunda estrela seguiu o exemplo, mas os dois corpos permaneceram gravitacionalmente ligados mesmo depois de terem sido expulsos da sua galáxia natal.

A combinação das duas estrelas de nêutrons em uma única entidade ocorreu centenas de milhões de anos depois, com este evento notável ocorrendo em 7 de março deste ano. Conhecida como quilonova, a fusão cósmica criou uma explosão de raios gama (GRB) que foi observada durante um recorde de 200 segundos. A detecção de telúrio nos detritos que rodeiam a fusão foi possível graças às observações do JWST, juntamente com os esforços do observatório espacial Fermi e do Observatório Neil Gehrels Swift.

Esta nova descoberta astronómica reforça a nossa compreensão da formação de elementos pesados ​​e abre possibilidades emocionantes para descobertas futuras. Conforme afirma Ben Gompertz, professor da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, o Telescópio Espacial James Webb já superou as expectativas e tem potencial para descobrir elementos ainda mais pesados, revolucionando o nosso conhecimento do universo.

FAQ:

P: O que é o Telescópio Espacial James Webb?

R: O Telescópio Espacial James Webb é um poderoso observatório espacial operado pela NASA.

P: Por que o telúrio é considerado raro na Terra?

R: O telúrio é raro na Terra porque é encontrado principalmente em associação com ouro, cobre e outros minerais.

P: O que é uma quilonova?

R: Uma quilonova é um evento astronômico que ocorre quando duas estrelas de nêutrons colidem, resultando na liberação de uma enorme quantidade de energia e na criação de elementos pesados.

Fonte: [NASA](https://www.nasa.gov/)