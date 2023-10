A cantora galesa Bonnie Tyler, conhecida por seu hit “Total Eclipse of the Heart”, se uniu a Jaffa Cakes de McVitie para lançar luz sobre o fenômeno cativante do eclipse lunar. O icônico anúncio de “eclipse total” de 1999 foi revivido, desta vez apresentando Tyler enquanto ela guia uma nova geração de espectadores através da experiência mágica.

No anúncio original, uma professora usa um Bolo Jaffa para explicar as diferentes fases da lua para sua turma. Agora, com Bonnie Tyler a bordo, o anúncio oferece uma nova visão dessa jornada educacional. Ao incorporar sua conexão com assuntos relacionados ao eclipse, Tyler espera aprofundar a compreensão do céu noturno para as pessoas em todo o Reino Unido.

Embora a missão de educar o público sobre a ciência por trás do fenômeno lunar seja louvável, ela levanta a questão: os Bolos Jaffa são realmente classificados como biscoitos ou bolos? Este debate contínuo intriga os consumidores há anos.

FAQ:

P: O que é um eclipse lunar?

R: Um eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo com que a Lua fique escondida na sombra da Terra.

P: Como o anúncio utiliza a conexão de Bonnie Tyler com assuntos relacionados ao eclipse?

R: O anúncio mostra Tyler discutindo a ciência por trás dos eclipses lunares, utilizando sua fama e conexão com “Eclipse Total do Coração” para cativar os espectadores.

P: A classificação dos Bolos Jaffa como biscoitos ou bolos é importante?

R: A classificação tem sido motivo de discórdia e curiosidade para os consumidores, gerando debates contínuos sobre a natureza dos Bolos Jaffa.

P: Onde posso assistir ao novo anúncio?

R: Você pode assistir ao novo anúncio com Bonnie Tyler e a campanha do eclipse lunar Jaffa Cakes no [site oficial da McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).