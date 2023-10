Ben Lamm pretende trazer criaturas extintas de volta à vida

Ben Lamm, cofundador da Colossal Biosciences, estabeleceu a meta de trazer de volta à vida espécies extintas nos próximos cinco anos. Lamm e a sua equipa, em colaboração com o geneticista de Harvard, George Church, estão a concentrar os seus esforços na extinção de criaturas como o mamute-lanoso, o tigre da Tasmânia e o pássaro dodó.

O processo de ressurreição de um animal extinto envolve a edição do DNA de seu parente vivo mais próximo para corresponder ao genoma do animal extinto. Para o mamute lanoso, isso significa usar o DNA do elefante asiático, com o qual os mamutes estão intimamente relacionados. Ao fazer edições específicas no genoma do elefante, a equipa espera criar um embrião que possa ser concretizado numa mãe de aluguer viva, resultando no nascimento do primeiro animal extinto.

O objectivo final é libertar estes animais extintos nos seus habitats naturais, contribuindo para a restauração dos ecossistemas e potencialmente mitigando as alterações climáticas. Espécies-chave, como o mamute-lanoso, têm um impacto significativo no seu ambiente e a sua reintrodução pode ter efeitos positivos nos seus ecossistemas.

Embora a ideia de trazer animais extintos de volta à vida seja controversa, muitos cientistas acreditam que poderia trazer grandes benefícios, como a restauração de ecossistemas e o abrandamento das alterações climáticas. A reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, por exemplo, resultou em mudanças significativas na paisagem e teve efeitos positivos na erosão do solo.

No entanto, existem considerações éticas a ter em conta. Os humanos têm historicamente explorado e caçado mamutes, mesmo milhares de anos após a sua extinção. Alguns argumentam que, dada a urgência da crise climática, mesmo projectos ambiciosos com baixa probabilidade de sucesso podem ser justificados.

Definições:

– Deextinta: O processo de trazer de volta à vida uma espécie extinta através de engenharia genética e tecnologias avançadas.

– Genoma: Conjunto completo de genes ou material genético presente em uma célula ou organismo.

– Espécie-chave: Uma espécie que tem um impacto desproporcional no seu ambiente e desempenha um papel crítico na manutenção da estrutura e função de um ecossistema.

– Ecossistema: Uma comunidade de organismos vivos juntamente com seu ambiente físico, interagindo como um sistema.

– Ressuscitar: Para trazer de volta à vida ou reviver algo que está morto ou extinto.