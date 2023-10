Primeira missão solar da Índia, Aditya-L1, chegará ao ponto Lagrange em janeiro

O chefe da Organização Indiana de Pesquisa e Espaço (ISRO), S Somnath, anunciou que a primeira missão solar da Índia, Aditya-L1, deverá atingir o Ponto Lagrange 1 (L1) em meados de janeiro. Esta missão tem uma viagem de 110 dias da Terra até o seu destino. Somnath afirmou que a espaçonave Aditya-L1 será inserida no Ponto Lagrange, também conhecido como órbita do halo, ao atingir L1.

A missão Aditya-L1 foi lançada em 2 de setembro do Centro Espacial Satish Dhawan em Sriharikota, após o pouso suave bem-sucedido do Chandrayaan-3 perto do pólo sul da lua. A espaçonave carrega sete cargas distintas projetadas para conduzir um estudo abrangente do sol. Quatro desses instrumentos observarão a luz do Sol, enquanto os três restantes medirão o plasma e os campos magnéticos.

Aditya-L1 será colocado em uma órbita de halo em torno do Ponto Lagrangiano 1 (L1), que está localizado a aproximadamente 1.5 milhão de km de distância da Terra na direção do Sol. Estima-se que a espaçonave percorrerá essa distância em quatro meses.

O objetivo principal da missão Aditya-L1 é estudar a atmosfera externa do Sol, uma vasta esfera de gás. Esta missão fornecerá informações valiosas sobre o comportamento do Sol e ajudará a compreender o seu impacto na Terra e no clima espacial.

Durante sua declaração, o chefe da ISRO, S Somnath, também discutiu a missão Gaganyaan e mencionou que a missão Test Vehicle-D1 está agendada para 21 de outubro. O projeto Gaganyaan visa demonstrar as capacidades de voo espacial humano, lançando uma tripulação de três membros em órbita por três anos. missão do dia e devolvê-los com segurança à Terra.

A ISRO tem um cronograma de lançamento ambicioso nos próximos meses, com planos para GSLV, SSLV, a missão não tripulada Gaganyaan e um lançamento PSLV antes de janeiro.

Fontes:

–ANI