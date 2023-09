Índia lança com sucesso nave espacial Aditya-L1 para estudar o Sol

By

Em 2 de setembro, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) lançou a espaçonave Aditya-L1, marcando a primeira missão de observatório solar da Índia. A espaçonave iniciou sua jornada de 110 dias até o Ponto Lagrange-1 do sistema Sol-Terra após uma manobra bem-sucedida de inserção do Ponto TransLagrangeano. Esta manobra empurrou a nave para fora da órbita da Terra e para uma trajetória em direção ao ponto L1 Sol-Terra.

Os Pontos Lagrange, conforme definidos pela NASA, são posições no espaço onde as forças gravitacionais de um sistema de dois corpos como o Sol e a Terra produzem regiões aprimoradas de atração e repulsão. Esses pontos podem ser utilizados pelas espaçonaves como “vagas de estacionamento” para permanecerem em uma posição fixa com consumo mínimo de combustível.

A espaçonave Aditya-L1 será colocada em uma órbita halo em torno de L1, que fica a aproximadamente 1.5 milhão de km da Terra, constituindo apenas 1% da distância Terra-Sol. Esta posição estratégica garantirá observações ininterruptas do Sol, permitindo aos cientistas indianos obter novas informações sobre o centro do nosso sistema solar.

As transferências bem-sucedidas de trajetória da ISRO para outros corpos celestes ou locais no espaço demonstraram sua experiência na exploração espacial. Esta missão segue as expedições anteriores bem-sucedidas da ISRO ao Sol e à Lua.

A espaçonave Aditya-L1 passará pelo menos os próximos cinco anos estudando vários aspectos do Sol a partir de sua órbita em torno de L1. Esta pesquisa dedicada contribuirá para a nossa compreensão do Sol e do seu impacto na Terra. A missão representa um marco significativo para os esforços de exploração espacial da Índia e abre portas para novos avanços científicos.

No geral, o lançamento bem-sucedido e a transferência da trajetória da espaçonave Aditya-L1 marcam uma conquista significativa para a agência espacial indiana, ISRO. Esta missão permitirá aos cientistas indianos recolher dados valiosos sobre o Sol e aprofundar a nossa compreensão do centro do nosso sistema solar.

Fontes:

– A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO)

– Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA)