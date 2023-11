ISRO visa recuperar amostras lunares na missão Chandrayaan-4

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) está de olho em uma nova missão, Chandrayaan-4, com o objetivo de recuperar amostras de solo e rochas da superfície lunar. Este ambicioso empreendimento, programado para estar pronto dentro de cinco a sete anos, marcará um marco significativo na exploração contínua da Lua pela Índia.

Durante um evento que comemorou o 62º dia de fundação do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical de Pune, o Diretor do Centro de Aplicações Espaciais, Nilesh Desai, forneceu detalhes sobre a próxima missão. Espera-se que o Chandrayaan-4 apresente um rover maior e um módulo de pouso significativamente maior em comparação com seu antecessor, Chandrayaan-3. A missão consistirá em quatro módulos: Módulo de Transferência, Módulo Lander, Módulo Ascendente e Módulo de Reentrada, todos os quais exigirão dois foguetes para lançamento.

O plano é que o Módulo Ascendente colete as amostras após se separar do Módulo Lander. Uma vez obtidas as amostras, o Módulo Ascendente se fundirá com o Módulo de Reentrada, que então reentrará na atmosfera terrestre na fase final da missão. Notavelmente, o Módulo de Transferência e o Módulo de Reentrada permanecerão estacionados na órbita lunar até que as amostras estejam prontas para serem transportadas.

Desai expressou a confiança de que a ISRO possui a tecnologia e as capacidades necessárias para realizar este feito. Ele também mencionou discussões com o primeiro-ministro Narendra Modi, que incentivou a agência a enfrentar desafios maiores.

Além da missão Chandrayaan-4, a ISRO está colaborando com a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) na missão Lunar Polar Exploration (LUPEX). O LUPEX, com lançamento previsto para 2025, tem como objetivo investigar a presença de gelo de água e a sua qualidade no pólo sul da Lua. A missão também incorporará um veículo espacial maior.

A visão de longo prazo da ISRO para a exploração lunar inclui uma série de missões Chandrayaan e o objetivo de enviar um astronauta indiano à Lua até 2040. O primeiro-ministro Modi orientou ainda as autoridades a trabalharem no estabelecimento de uma estação espacial indiana até 2035, mostrando as aspirações da Índia para um papel proeminente na exploração espacial.

