ISRO realizará teste de aborto em voo para o sistema de escape da tripulação de Gaganyaan

A ISRO, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, está planejando realizar um teste de aborto em voo do sistema de fuga da tripulação para seu programa de voo espacial humano Gaganyaan. O teste será realizado até o final de outubro utilizando um veículo de teste desenvolvido especificamente para esse fim. O Diretor do Centro Espacial Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, mencionou que os preparativos estão em andamento, com todos os sistemas de veículos já em Sriharikota, o principal porto espacial da Índia. A montagem final está em andamento e a equipe se prepara para o lançamento.

O sistema de fuga da tripulação é considerado o componente mais importante da missão Gaganyaan. O próximo lançamento do veículo de teste, TV-D1, marcará a primeira de quatro missões de aborto planejadas para o programa. Será seguida pela missão TV-D2 e pela primeira missão desenroscada de Gaganyaan (LVM3-G1). Outras missões de teste com veículos e uma missão com carga útil robótica também estão planejadas. A missão tripulada será baseada nos resultados destas missões de teste bem-sucedidas.

O veículo de teste é um foguete de propulsão líquida de estágio único projetado para validar o desempenho do sistema de escape da tripulação em diferentes números Mach críticos. Porém, Nair mencionou que também pode ser utilizado para outros fins, como o turismo espacial. O veículo atingirá condições transônicas, cruzando o Mach número um e atingindo uma altitude de cerca de 12 km. O sistema de escape será acionado, impulsionando o veículo por aproximadamente 20 km, momento em que o módulo da tripulação será liberado.

O Módulo da Tripulação em Gaganyaan é um espaço habitável com um ambiente semelhante ao da Terra para a tripulação. É composto por uma estrutura interna metálica pressurizada e uma estrutura externa despressurizada com sistema de proteção térmica. Abriga interfaces de tripulação, sistemas de suporte de vida, aviônicos e sistemas de desaceleração. O projeto Gaganyaan visa demonstrar a capacidade da Índia de enviar uma tripulação de dois a três membros para uma órbita circular de aproximadamente 400 km ao redor da Terra para uma missão com duração de um a três dias. A tripulação retornará então com segurança à Terra, pousando em um local designado nas águas do mar indiano. A missão Gaganyaan será lançada usando o Human Rated LVM3 (HLVM3), uma configuração do foguete LVM3 especialmente modificada para atender aos requisitos de classificação humana.

Fonte: PTI