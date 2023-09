Projetando para um futuro no espaço: criando ambientes habitáveis ​​além da Terra

By

Na tentativa de estabelecer colónias na Lua e, eventualmente, em Marte, arquitectos e designers estão a trabalhar para criar ambientes habitáveis ​​que proporcionem conforto e aliviem a saudade de casa aos astronautas que realizam viagens espaciais prolongadas. Valentina Sumini, arquiteta e engenheira, tem estado na vanguarda deste campo emergente conhecido como arquitetura espacial.

A investigação de Sumini, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e a NASA, envolve entrevistar astronautas para compreender as suas experiências e projetar habitats espaciais que atendam às suas necessidades. Os astronautas muitas vezes sentem saudades de casa e estão desconectados da Terra, por isso Sumini pretende criar interiores que sejam propícios à habitação humana. Isto envolve incorporar elementos da natureza e criar ambientes imersivos que simulam as imagens e sons da Terra.

Para combater o stress e a saudade de casa, as equipas de Sumini conceberam uma cápsula que transmite dados em tempo real de um santuário de vida selvagem, proporcionando aos astronautas uma experiência virtual de estar rodeados pela natureza. Ela se inspira na vida na Terra em seus projetos para a vida fora da Terra, usando algoritmos baseados no crescimento das raízes e replicando o comportamento de enxameação das abelhas. Sumini também desenvolveu um exoesqueleto mãos-livres, inspirado na cauda de um cavalo-marinho, que aumenta a mobilidade e a destreza dos astronautas que trabalham em microgravidade.

As equipes de pesquisa da Sumini testam seus projetos em ambientes extremos que se assemelham às condições da Lua e de Marte, como as encostas de um vulcão havaiano e o gelo polar de Svalbard. A IA, os robôs e as impressoras 3D desempenharão um papel crucial na construção de edifícios e estufas nestas superfícies extraterrestres, garantindo a sobrevivência dos futuros habitantes.

Embora não exista um “Planeta B”, Sumini acredita que a exploração do espaço pode fornecer informações valiosas e avanços tecnológicos que podem ser aplicados à vida na Terra. A jornada rumo ao estabelecimento de comunidades noutros planetas é um esforço de investigação que ultrapassa os limites da capacidade humana e pode um dia levar a comunidades vivas em Marte.

