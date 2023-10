A busca por força e leveza: cientistas criam supermaterial combinando DNA e vidro

Os cientistas alcançaram um avanço na ciência dos materiais ao combinar a força do ADN com a pureza do vidro, resultando num supermaterial que é cinco vezes mais leve e quatro vezes mais forte que o aço. Este novo material, criado por pesquisadores da Universidade de Connecticut, da Universidade de Columbia e do Laboratório Nacional de Brookhaven, está sendo aclamado como o material “mais forte conhecido” por sua densidade.

O desafio de encontrar um material que possua resistência e leveza sempre foi difícil. No entanto, esta equipa de investigadores demonstrou que estas duas qualidades não são mutuamente exclusivas. Inspirados na armadura do Homem de Ferro, os cientistas procuraram criar um material que fosse leve o suficiente para voar, mas também forte o suficiente para resistir aos ataques inimigos.

O segredo por trás deste supermaterial está em aproveitar a resistência inerente do vidro. Embora o vidro possa ser frágil na sua forma convencional, ele pode suportar pressões imensas quando está no seu estado mais puro e perfeito. Ao usar partículas de vidro de tamanho nanométrico que são mais leves que a maioria dos metais e cerâmicas, as estruturas feitas a partir deste vidro puro tornam-se poderosas e leves.

Para moldar as partículas de vidro em uma estrutura 3D, os pesquisadores recorreram ao DNA como estrutura. Eles criaram uma estrutura de DNA automontável que atua como um esqueleto sobre o qual um revestimento de vidro é aplicado. Este delicado equilíbrio entre a estrutura do DNA e o revestimento de vidro resulta em um material resistente e leve, alcançando resistências e densidades sem precedentes.

Embora sejam necessárias mais pesquisas antes que esta tecnologia possa ser empregada, os pesquisadores já estão planejando criar materiais ainda mais fortes, incorporando cerâmicas de metal duro ou alterando a estrutura do DNA. As possibilidades para esta tecnologia são vastas e podem até levar ao desenvolvimento de armaduras semelhantes ao traje do Homem de Ferro.

As descobertas deste estudo foram publicadas na revista Cell Reports Physical Science.

Fontes:

– Material “mais forte” inspirado no Homem de Ferro, aclamado como “supermaterial” – Science Daily

– Cientistas criam supermaterial que é mais leve e mais forte que o aço – CNET