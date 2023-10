As simulações da Renascença: lançando luz sobre a formação de galáxias

Físicos da Universidade de Maynooth revelaram um conjunto inovador de simulações de computador chamadas simulações da Renascença, oferecendo novos insights sobre a formação de galáxias no universo primitivo. Estas simulações, que se alinham com as observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST), fornecem uma ferramenta valiosa para a compreensão da origem do universo.

As descobertas iniciais do JWST indicaram uma discrepância potencial entre a nossa compreensão teórica da formação inicial de galáxias e as observações reais. As primeiras galáxias observadas através do telescópio pareciam mais brilhantes e mais massivas do que o previsto, levantando questões sobre a precisão dos modelos existentes.

Liderado pelo Dr. John Regan de Maynooth, em colaboração com pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos EUA, o estudo foi publicado no Open Journal of Astrophysics. As simulações desenvolvidas pela equipe permitem a resolução e o rastreamento de minúsculos “aglomerados de matéria escura” à medida que eles se aglutinam e se formam como “halos” de matéria escura, eventualmente hospedando as galáxias que observamos.

As simulações não só confirmam a consistência destas galáxias com modelos teóricos da física cosmológica, mas também fornecem informações sobre a formação das primeiras estrelas do universo, conhecidas como estrelas de População III. Espera-se que estas estrelas sejam mais massivas e mais brilhantes do que as suas homólogas atuais.

Regan enfatizou o impacto do JWST em nossa compreensão do universo primitivo, afirmando: “O Telescópio Espacial James Webb revolucionou nossa compreensão do universo primitivo”. Com as suas capacidades notáveis, podemos agora vislumbrar o Universo tal como era apenas centenas de milhões de anos após o Big Bang, quando tinha menos de 1% da sua idade atual.

O autor principal Joe McCaffrey, estudante de doutoramento em Maynooth, sublinhou o papel crucial das simulações na compreensão do nosso lugar na grande narrativa do universo. Além disso, os investigadores pretendem aproveitar estas simulações para investigar o crescimento de buracos negros massivos durante o início do Universo.

Através das simulações da Renascença, os físicos estão à beira de desvendar os mistérios que cercam a formação de galáxias e lançar luz sobre os acontecimentos extraordinários que se desenrolaram na infância do universo.

