O primeiro satélite da Irlanda parte para o espaço

Após anos de trabalho árduo e colaboração, a Irlanda prepara-se para entrar no domínio do espaço com o lançamento do Satélite de Investigação Educacional Irlandesa 1 (EIRSAT-1) em Novembro. Este evento inovador representa um marco significativo para a indústria espacial do país e é uma prova da dedicação e experiência dos estudantes da University College Dublin (UCD).

Sob a orientação do programa Educacional da Agência Espacial Europeia (ESA), os alunos da UCD embarcaram numa viagem para construir o seu próprio satélite através do programa Fly Your Satellite! iniciativa. O projeto começou em 2017, quando a proposta de desenvolver um CubeSat para astronomia de raios gama foi aceita.

EIRSAT-1 é um CubeSat de duas unidades equipado com três experimentos, ou 'cargas úteis'. A carga primária, GMOD, é um detector de raios gama que se aprofundará no estudo de explosões de raios gama, que são as explosões mais poderosas do universo. Além disso, o satélite transporta cargas secundárias para pesquisa de revestimento térmico e desenvolvimento de sistemas de controle de orientação de naves espaciais.

A colaboração entre a UCD e a ESA foi fundamental para a conclusão bem sucedida do projecto EIRSAT-1. A experiência da universidade em ciências espaciais e astrofísica complementou perfeitamente a experiência da ESA no desenvolvimento e testes de pequenas naves espaciais. Nos últimos seis anos, os alunos trabalharam ao lado de especialistas da ESA, projetando, construindo e testando o satélite nas instalações da ESA na Bélgica e noutros locais.

Porém, a jornada não termina com a construção do satélite. O Voe seu satélite! O programa visa expor os alunos ao ciclo de vida completo de uma missão espacial. Portanto, os alunos receberam formação em comunicações de naves espaciais e procedimentos operacionais nos centros de formação da ESA Academy. Eles também estabeleceram infraestrutura espacial vital na UCD, incluindo uma sala limpa e controle de missão, onde os futuros alunos treinarão para operar o EIRSAT-1 quando ele estiver em órbita.

O EIRSAT-1 não é apenas um feito notável para a educação espacial da Irlanda, mas também coloca desafios regulamentares únicos. A ESA trabalhou em estreita colaboração com as autoridades irlandesas para estabelecer legalmente o EIRSAT-1 como o primeiro satélite da Irlanda. Esta colaboração e apoio demonstram o compromisso da ESA em promover o crescimento do sector espacial em diferentes países.

À medida que o satélite embarca em sua jornada para a Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia, entusiasmo e orgulho enchem os corações de todos os envolvidos. O lançamento está agendado para 29 de novembro, e os alunos da UCD estão prontos para demonstrar suas habilidades de engenharia operando o EIRSAT-1 como uma equipe adequada de controle de missão.

FAQ:

1. O que é o EIRSAT-1?

O EIRSAT-1 é o primeiro satélite da Irlanda, desenvolvido por estudantes da University College Dublin sob a orientação do programa Educacional da ESA.

2. Qual é a finalidade do EIRSAT-1?

O EIRSAT-1 realizará astronomia de raios gama e estudará explosões de raios gama, as explosões mais luminosas do universo. Ele também carrega cargas secundárias para pesquisa de revestimento térmico e desenvolvimento de sistemas de controle de orientação de naves espaciais.

3. Como colaboraram a UCD e a ESA neste projecto?

A experiência da UCD em ciência espacial e astrofísica combinada com a experiência da ESA no desenvolvimento e testes de pequenas naves espaciais. Ao longo dos últimos seis anos, os estudantes trabalharam juntamente com especialistas da ESA para projetar, construir e testar o satélite.

4. Que desafios o projeto enfrentou?

Estabelecer o EIRSAT-1 como o primeiro satélite da Irlanda exigiu uma estreita colaboração entre a ESA e as autoridades irlandesas para superar desafios regulamentares únicos.

5. Qual é o significado do EIRSAT-1 para a Irlanda?

O EIRSAT-1 marca a entrada da Irlanda na indústria espacial e demonstra o compromisso do país com a educação espacial e o desenvolvimento de capacidades. É um marco importante e motivo de orgulho para a equipe educacional envolvida no projeto.