Sapos-cururus australianos: girinos canibais aceleram a evolução

Os sapos-cururus na Austrália enfrentam uma grave ameaça de sua própria espécie: os girinos canibais. Esses girinos costumam consumir filhotes, fazendo com que se desenvolvam em um ritmo mais rápido. No entanto, este crescimento acelerado tem um custo.

Os sapos-cururus foram introduzidos na Austrália em 1935 para controlar os besouros-cururus. Em vez disso, os sapos tornaram-se uma espécie invasora, multiplicando-se de forma descontrolada e representando uma ameaça ao ecossistema. A toxicidade desses sapos também coloca em perigo os marsupiais carnívoros nativos.

Embora os sapos-cururus adultos meçam cerca de 25 cm (10 polegadas) de comprimento, são seus girinos que apresentam comportamento canibal, consumindo sua própria espécie. Este comportamento não é incomum em espécies de rãs e sapos, geralmente ocorrendo quando os recursos são escassos. Os sapos-cururus australianos, entretanto, exibem esse comportamento com bastante frequência.

Num experimento conduzido pela bióloga de espécies invasoras Jayna DeVore e seus colegas, eles descobriram que os girinos australianos tinham 2.6 vezes mais probabilidade de canibalizar filhotes em comparação com os girinos não australianos. Outra experiência revelou que os girinos australianos eram 30 vezes mais atraídos pelos filhotes do que outros girinos.

Os filhotes na Austrália se desenvolvem em um ritmo mais rápido do que os de outros lugares. Embora esse desenvolvimento acelerado aumente suas chances de sobrevivência, ele os deixa menos desenvolvidos do que os sapos-cururus não-australianos na fase de girino e na fase madura de suas vidas.

Esses filhotes evoluíram para acelerar seu desenvolvimento quando sentem a presença de outros girinos, indicando competição e potencial canibalismo. Esta adaptação evolutiva permite-lhes reduzir a duração da sua fase vulnerável.

O canibalismo entre sapos-cururus pode ser visto como uma forma de controle populacional, pois elimina a competição por recursos limitados no lago. Também demonstra a notável velocidade com que a evolução pode ocorrer. Os sapos-cururus australianos evoluíram significativamente desde a sua introdução no continente.

Esta pesquisa contribui para a nossa compreensão da dinâmica complexa das espécies invasoras e do impacto que elas podem ter nos ecossistemas nativos. O estudo foi publicado na PNAS e destaca a corrida armamentista evolutiva em curso entre o estágio de girino canibal e os estágios vulneráveis ​​de ovo e filhote em habitats invadidos.

