Um novo projeto para trazer de volta a magia da observação noturna do céu

No mundo da astronomia, o debate entre o uso de telescópios grandes e complicados versus binóculos portáteis e simples sempre foi um tema de discussão. Embora os telescópios tenham o seu lugar, muitos astrônomos descobrem que os binóculos oferecem uma visão verdadeira e envolvente do céu noturno. Os binóculos não são apenas mais portáteis, mas também fornecem uma maneira única e envolvente de explorar e aprender sobre o céu.

Analog Sky, um projeto de Robert Asumendi, anunciou recentemente um emocionante kit faça você mesmo chamado Magic. Este projeto visa trazer de volta a magia da observação do céu, permitindo aos usuários construir seus próprios binóculos astronômicos em estilo caixa. O kit combina as melhores características de binóculos e telescópios, proporcionando uma forma nova e inovadora de explorar o céu noturno.

Construir Magia é um processo simples que pode ser abordado de três maneiras diferentes. Os usuários podem imprimir em 3D a maioria das peças (excluindo óptica) com base nas especificações fornecidas, solicitar as peças de fornecedores sugeridos ou adotar uma abordagem híbrida e combinar os dois métodos. O resultado final é um telescópio binocular compacto e leve com um visualizador de ângulo reto, semelhante aos visualizadores de bancada do Projeto Moonwatch usados ​​na década de 1960.

Magic não é apenas fácil de usar, mas também possui vários aplicativos. Ele pode ser usado para visualização terrestre, observação de pássaros e até mesmo compartilhado entre vários observadores. O espaçamento da ocular de dioptria pode ser ajustado rapidamente, permitindo uma transferência perfeita da visão de uma pessoa para outra. Além disso, o Magic foi projetado para ser compacto e leve, tornando-o ideal para sessões rápidas na varanda ou para as crianças carregarem sozinhas.

O kit Magic pode ser atualizado com filtros e inclui um ponteiro laser de 4 miliwatts para mirar e um localizador desdobrável 1x como backup. O custo total para construir o Magic varia de pouco mais de US$ 300, se as peças forem impressas em 3D, a cerca de US$ 500, se o tripé recomendado for usado. Considerando que binóculos astronômicos de alta qualidade podem custar até mil dólares, o custo de construção do Magic é relativamente acessível.

O Analog Sky's Magic oferece uma oportunidade para as famílias se envolverem em um projeto compartilhado e se reconectarem com a simplicidade e a beleza do céu noturno. Em uma era dominada pelo tempo de tela, Magic oferece uma maneira refrescante e envolvente de desfrutarmos juntos das maravilhas do universo.

