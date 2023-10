Colaboração internacional descobre fonte do maior terremoto já registrado

By

Uma equipa global de cientistas, liderada pela Universidade de Oxford, revelou as conclusões de uma colaboração inovadora para determinar a causa do maior evento sísmico alguma vez registado em Marte. O estudo, que envolveu contribuições de várias agências espaciais de todo o mundo, conclui que o terremoto não foi causado pelo impacto de um meteorito, mas sim por enormes forças tectônicas dentro da crosta de Marte.

O evento sísmico, conhecido como S1222a, registrou magnitude 4.7 e gerou vibrações em todo o planeta durante pelo menos seis horas. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o evento poderia ter sido causado pelo impacto de um meteorito devido às semelhanças do sinal sísmico com impactos anteriores. Eles lançaram uma busca internacional por uma nova cratera, envolvendo missões da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Nacional Chinesa, da Organização de Pesquisa Espacial Indiana e da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos.

Após meses de investigação, a equipe confirmou que nenhuma cratera recente foi encontrada. Em vez disso, o evento sísmico foi atribuído à libertação de enormes forças tectónicas no interior de Marte. O estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, sugere que Marte é mais sismicamente ativo do que se pensava anteriormente.

Dr. Benjamin Fernando, pesquisador principal da Universidade de Oxford, afirmou que embora Marte não tenha atualmente placas tectônicas ativas, o evento foi provavelmente causado pela liberação de estresse na crosta de Marte. Estas tensões acumularam-se ao longo de milhares de milhões de anos, à medida que diferentes partes do planeta arrefecem e encolhem a ritmos variados.

As descobertas deste estudo fornecem informações valiosas sobre a atividade geológica de Marte, o que poderia ajudar a determinar locais adequados para futuros habitats humanos no Planeta Vermelho. A colaboração entre missões internacionais estabelece um precedente para futuros esforços cooperativos na exploração do espaço profundo.

A investigação da equipa também destacou a importância de manter um conjunto diversificado de instrumentos científicos em Marte para recolher dados cruciais. Cientistas da Agência Espacial Europeia, da China e dos Emirados Árabes Unidos expressaram o seu entusiasmo em participar no estudo e o seu compromisso em aprofundar o nosso conhecimento de Marte.

Esta colaboração sem precedentes traz implicações significativas para missões futuras, uma vez que a equipa planeia aplicar as suas descobertas às próximas missões lunares e à exploração da lua de Saturno, Titã.

Fonte: Universidade de Oxford

Citação: “Uma origem tectônica para o maior marsquake observado pela InSight,” Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619