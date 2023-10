Participe das Festividades Lunares: Evento Internacional de Observação da Lua à Noite

Todos os anos, a NASA organiza um evento extraordinário que reúne pessoas de todo o mundo para observar a Lua – virtualmente. A Noite Internacional de Observação da Lua é uma celebração pública anual que visa unir os entusiastas da Lua, promover a ciência e a exploração lunar e honrar as nossas ligações culturais e pessoais com o companheiro celestial da Terra.

A beleza deste evento está na sua acessibilidade. Independentemente da sua localização, você pode participar das festividades lunares. Você tem a opção de participar ou hospedar eventos virtuais ou presenciais, ou simplesmente observar a Lua no conforto da sua casa. A comunidade lunar global se reúne através de várias plataformas, como a página do evento no Facebook, canais de mídia social usando #ObserveTheMoon e o grupo International Observe the Moon Night Flickr.

A NASA delineou vários objetivos para este evento. Em primeiro lugar, serve como celebração, reunindo pessoas de todo o mundo que partilham a paixão pela Lua. Também visa aumentar a conscientização sobre os programas lunares da NASA, tornando a ciência e a exploração lunar mais acessíveis ao público. Além disso, o International Observe the Moon Night capacita os indivíduos a explorar o reino da Lua e da ciência espacial, usando a Lua da Terra como ponto de partida para sua jornada de descoberta.

O evento incentiva o compartilhamento de histórias, imagens, obras de arte inspiradas na Lua e muito mais, promovendo uma conexão criativa com nosso vizinho celestial. Ao despertar o interesse na observação lunar, o International Observe the Moon Night estende o seu impacto ao céu mais amplo e ao mundo que nos rodeia, inspirando a exploração contínua.

Então marque em sua agenda! O evento Internacional Observe a Noite da Lua deste ano pode ser testemunhado através da transmissão de TV da NASA. Sintonize às 7h EDT/23h UTC do dia 00 de outubro de 21 e junte-se à comunidade lunar global em uma jornada encantadora de descoberta e apreciação da Lua.

Fontes:

-A missão Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, a Divisão de Exploração do Sistema Solar do Goddard Space Flight Center da NASA e outras organizações astronômicas e da NASA.