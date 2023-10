A composição de Marte revela pistas sobre o início do sistema solar

Novas revelações sobre a composição de Marte estão lançando luz sobre a existência inicial do planeta e seu posicionamento no sistema solar. Descobertas recentes da missão InSight da NASA desafiaram suposições anteriores sobre a composição de Marte, particularmente no que diz respeito ao seu núcleo.

Ao contrário da Terra, que tem um núcleo predominantemente de ferro líquido, as observações da InSight indicam que Marte tem um núcleo mais pequeno, rodeado por uma camada de silicatos líquidos. Os dados sugerem que esta camada tem aproximadamente 150 quilômetros de espessura e circunda a crosta rochosa do planeta. Estas descobertas levaram os cientistas a reconsiderar a sua compreensão da formação planetária.

O investigador Dongyang Huang, da ETH Zurique, explica que a observação inicial da composição central de Marte, que continha uma proporção surpreendentemente elevada de elementos mais leves, contradizia as teorias existentes sobre o desenvolvimento planetário. No entanto, análises mais aprofundadas levaram a uma nova hipótese: Marte possui um núcleo menor e mais denso, com um centro líquido que contém cerca de 9-14% de elementos mais leves. Esta composição única desafia suposições anteriores e fornece pistas tentadoras sobre as origens iniciais de Marte.

As diferenças de densidade inferidas a partir dos dados sísmicos recolhidos pelo sismógrafo da InSight oferecem informações valiosas sobre o interior do planeta. Enquanto estão na Terra, os pesquisadores usam sismógrafos para medir as vibrações do solo e inferir a densidade e a composição química do planeta. Estudar Marte apresenta vários desafios. O sismógrafo da InSight, o primeiro deste tipo implantado em Marte, permitiu aos cientistas recolher dados cruciais sobre os padrões vibracionais e a composição do planeta.

Estas descobertas recentes indicam que Marte pode ter-se formado antes da Terra na história do Sistema Solar, potencialmente durante uma época em que o Sol estava rodeado por uma nuvem nebulosa de partículas. A composição distinta do núcleo de Marte proporciona uma visão intrigante do passado do planeta e levanta questões intrigantes sobre as condições que prevaleceram durante a sua formação.

Perguntas Frequentes

1. Qual é a composição do núcleo de Marte?

De acordo com observações recentes da missão InSight da NASA, o núcleo de Marte é menor do que se pensava anteriormente e contém uma camada de silicatos líquidos que rodeiam o seu núcleo de ferro líquido.

2. Como os investigadores estudaram a composição de Marte?

Os pesquisadores usaram o sismógrafo da InSight para medir padrões vibracionais e inferir a densidade e composição química do planeta. Isto forneceu dados valiosos sobre o núcleo de Marte e a sua composição distinta.

3. Como a composição de Marte difere da da Terra?

Embora a Terra tenha um núcleo predominantemente de ferro líquido, o núcleo de Marte tem um tamanho menor e inclui uma camada de silicatos líquidos além do ferro líquido.

4. O que sugerem as descobertas sobre a formação de Marte?

A maior proporção de elementos leves no núcleo de Marte sugere que o planeta se formou antes da Terra no sistema solar. Isto indica que Marte pode ter-se desenvolvido enquanto o Sol ainda estava rodeado por uma nuvem nebulosa de partículas.