Vivendo como um astronauta analógico na Antártica

Em novembro de 2022, Tara Sweeney embarcou em uma expedição de pesquisa ao Glaciar Thwaites, na Antártida Ocidental. Embora seu objetivo principal fosse estudar a geologia da geleira e o derretimento do gelo, Sweeney não pôde deixar de se lembrar de como seria ser um explorador espacial. Como ex-oficial da Força Aérea e atual estudante de doutorado em geologia lunar, ela sentiu a semelhança entre as expedições à Antártica e as missões espaciais.

Durante anos, os cientistas espaciais estudaram as experiências de pessoas que vivem em ambientes extremos como a Antártida para compreender melhor os desafios e condições que os astronautas podem enfrentar noutros planetas. Estas expedições polares servem como um análogo valioso para a exploração espacial, oferecendo insights sobre os aspectos fisiológicos e psicológicos das missões de longa duração.

Durante sua estadia de 16 dias na geleira Thwaites, Sweeney e sua equipe viveram em tendas e enfrentaram condições climáticas adversas. Enfrentaram tempestades e nevascas, passando dias presos dentro de suas tendas. Sweeney até se viu presa em um desmaio, comparando a experiência a estar dentro de uma bola de pingue-pongue. Apesar dos desafios, ela sentiu uma sensação de concentração e entusiasmo que não tinha experimentado no seu continente natal.

Participar da Conferência de Astronautas Analógicos de 2023 em maio proporcionou a Sweeney uma oportunidade única de explorar ainda mais a experiência dos astronautas analógicos. A conferência reuniu indivíduos que simulam viagens espaciais de longo prazo na Terra. Realizado na Biosfera 2, um habitat independente no deserto do Arizona, o evento teve como objetivo compreender a viabilidade de criar ambientes habitáveis ​​em planetas hostis.

A viagem de Sweeney ao Glaciar Thwaites e a sua participação na Conferência Analógica de Astronautas destacam a ligação entre explorações polares e missões espaciais. Estas experiências oferecem informações valiosas sobre os desafios físicos e mentais que os astronautas poderão encontrar em futuras missões à Lua, Marte e mais além.

