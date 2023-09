A rica tradição de pesquisa solar da Índia

A Índia tem uma longa história de pesquisa solar, que remonta ao final do século XIX. Os esforços de investigação solar do país foram iniciados por HF Blanford, o primeiro Director Geral do Departamento Meteorológico da Índia, que propôs em 19 a necessidade de registos precisos do poder de aquecimento do Sol e dos seus efeitos na superfície da Terra. Ruchi Ram Sahni, um pioneiro na popularização da ciência em Punjab, juntou-se à equipe de Blanford em 1881 como segundo repórter meteorológico assistente.

O Observatório Solar Kodaikanal (KSO) foi criado em 1899 e tornou-se um centro significativo para a astronomia solar. Em 1909, o astrônomo britânico J Evershed fez uma descoberta inovadora no KSO, que ficou conhecida como “efeito Evershed”. O KSO também desempenhou um papel na descoberta do famoso “efeito Raman” em 1928, sendo KS Krishnan um dos coautores do artigo de pesquisa.

Na continuação do legado de investigação solar da Índia, o Instituto Indiano de Astrofísica (IIA) foi estabelecido em Bengaluru em 1971. Absorveu os observatórios de Kodaikanal e Kavalur e desde então tem feito contribuições significativas para a investigação solar. O IIA desenvolveu o Coronógrafo de Emissão de Linha Visível, um componente-chave da próxima missão do observatório indiano, Aditya-L1.

O Aditya-L1 deverá chegar ao seu destino no início do próximo ano, onde observará a fotosfera, a cromosfera e as camadas mais externas do Sol. O seu objectivo principal, no entanto, é estudar o clima espacial e monitorizar os picos imprevisíveis no campo magnético causados ​​pelas ejecções de massa coronal do Sol. Estas ejeções de massa coronal podem representar uma ameaça para a civilização dependente da tecnologia, danificando satélites e redes elétricas.

O momento da missão Aditya-L1 está alinhado com o pico esperado do ciclo de atividade das manchas solares em 2026. Outras organizações, como a NASA e o governo do Reino Unido, também têm monitorizado o clima espacial para mitigar os seus riscos potenciais.

Os experimentos indianos com raios cósmicos também fizeram contribuições significativas para a pesquisa espacial. A experiência GRAPES-3, uma colaboração entre a Índia e o Japão, descobriu um “enfraquecimento transitório do escudo magnético da Terra” que se correlacionou com uma tempestade solar em 2015. Esta investigação, publicada na Physical Review Letters, demonstrou a importância da hora precisa de chegada da tempestade. previsão para minimizar perdas econômicas durante uma paralisação global.

A rica tradição de investigação solar na Índia, combinada com a sua crescente experiência na monitorização do clima espacial, destaca o compromisso do país no avanço do conhecimento científico e na protecção contra perigos potenciais associados à actividade solar.

Fontes: Arun Kumar Grover