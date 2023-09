Missão Aditya-L1 da Índia coletando dados sobre partículas solares ao redor da Terra

A missão Aditya-L1 da Índia começou a coletar dados sobre o comportamento das partículas que circundam a Terra. A missão, lançada em 2 de setembro, tem como objetivo estudar as atividades solares para compreender melhor o clima espacial e seu impacto na Terra.

O instrumento Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) da espaçonave foi ativado em 10 de setembro, enquanto a espaçonave estava a aproximadamente 31,068 milhas de distância da Terra. O STEPS consiste em seis sensores que medem íons e elétrons supertérmicos e energéticos em diferentes direções usando espectrômetros de partículas de baixa e alta energia.

Aditya-L1 dirige-se em direção ao Ponto Lagrange 1 Terra-Sol, localizado a cerca de 1 milhão de milhas de distância. A sonda continuará a observar partículas que rodeiam o nosso planeta a partir deste poleiro orbital distante. Os dados coletados ajudarão os cientistas a investigar a origem, aceleração e anisotropia (variações de intensidade e características dependendo da direção) do vento solar e dos fenômenos climáticos espaciais.

A missão carrega um total de sete instrumentos científicos a bordo. Quatro destes instrumentos estarão focados na observação direta do Sol, enquanto os três restantes irão medir partículas no Ponto Lagrange 1 para estudar os efeitos da dinâmica solar no meio interplanetário.

A missão lunar anterior da Índia, Chandrayaan-3, pousou com sucesso na superfície da Lua em 23 de agosto. Enquanto a missão está atualmente em modo de espera para sobreviver à noite lunar, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) planeja acordar o módulo de pouso e o veículo espacial quando o Sol nasce na superfície cheia de crateras da Lua.

Com a missão Aditya-L1 e o seu foco no estudo do Sol, a Índia pretende melhorar a sua compreensão do clima espacial e contribuir para o conhecimento mais amplo da comunidade científica sobre a nossa estrela hospedeira.

